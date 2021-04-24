Держдеп США викликав російського дипломата для розмови

Російського дипломата викликали, аби висловити йому стурбованість дестабілізуючими діями РФ

Тимчасовий повірений у справах Росії у США в п’ятницю був викликаний до Держдепартаменту, темою спілкування стали дестабілізуючі дії Москви.

Про це йдеться у повідомленні посольства РФ у США.

«Сьогодні російський тимчасовий повірений у справах скористався зустріччю в Держдепартаменті, щоб рішуче відкинути безпідставні звинувачення проти Росії в дестабілізуючих діях в євроатлантичному регіоні», – йдеться у повідомленні.

Today, the Russian Chargé d'Affaires used the meeting in @StateDept to strongly reject groundless allegations against @Russia on destabilizing actions across the Euro-Atlantic area.



https://t.co/1eKJz065uq pic.twitter.com/zV1ex5QWnx — Russian Embassy in USA (@RusEmbUSA) April 23, 2021

Російського дипломата викликали, аби висловити йому стурбованість дестабілізуючими діями, які Росія продовжує здійснювати у євроатлантичному регіоні. Крім того, США продемонстрували повну підтримку Чехії.

Нагадаємо, у цьому році не тільки Чехія встигла вислати російських дипломатів. Швеція, Німеччина й Польща в рамках дзеркальної відповіді Росії відправили трьох співробітників її посольства додому. Україна оголосила персоною нон ґрата одного з радників посольства РФ у Києві, це дзеркальний захід на затримання нашого консула в Санкт-Петербурзі.

Албанія вислала з країни співробітника російського посольства через систематичне порушення антикоронавірусних заходів. Через звинувачення в шпигунстві кілька російських дипломатів залишили Італію й Болгарію.

Трьох російських дипломатів відправила назад Польща – через «порушення зазначеними особами умов дипломатичного статусу і проведення заходів на шкоду Республіці Польща».

Чехія скоротить чисельність персоналу посольства РФ у Празі, у відповідь на висилку 20 своїх дипломатів з Росії.

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