Держдеп США викликав російського дипломата для розмови

Тимчасовий повірений у справах Росії у США в п’ятницю був викликаний до Держдепартаменту, темою спілкування стали дестабілізуючі дії Москви.

Про це йдеться у повідомленні посольства РФ у США.

«Сьогодні російський тимчасовий повірений у справах скористався зустріччю в Держдепартаменті, щоб рішуче відкинути безпідставні звинувачення проти Росії в дестабілізуючих діях в євроатлантичному регіоні», – йдеться у повідомленні.

