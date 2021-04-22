Лукашенко вирішив повчити Зеленського: «Уже пора навчитися поводитися дипломатично»
Лідер Білорусі зазначив, що прагнення Києва змінити площадку в Мінську «говорить про намір поховати мінські угоди»
Президент Білорусі Олександр Лукашенко закликав президента України Володимира Зеленського «навчиться поводитися дипломатично». Про це повідомляють «РИА Новости».
«Уже пора навчитися поводитися дипломатично», – сказав Лукашенко.
Також Лукашенко зазначив, що прагнення Києва змінити площадку в Мінську «говорить про намір поховати мінські угоди».
Як відомо, Лукашенко сьогодні проводить зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним у Кремлі.
Нагадаємо, після цієї зустрічі Путін відповів Зеленському на пропозицію про зустріч. Він сказав, що готовий зустрітися в Москві.
«Останнім часом чинне керівництво України зробило дуже багато кроків, що руйнують російсько-українські відносини ... Якщо мова йде про розвиток двосторонніх відносин, то, будь ласка, ми приймемо президента України в Москві в будь-який зручний для нього час», – сказав Путін.
Як писав «Главком», президент України Володимир Зеленський у зверненні 20 квітня запропонував президенту РФ Володимиру Путіну зустрітися «в будь-якій точці Донбасу, де йде війна».
Читайте також: