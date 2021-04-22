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    Лукашенко вирішив повчити Зеленського: «Уже пора навчитися поводитися дипломатично»

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    Лукашенко вирішив повчити Зеленського: «Уже пора навчитися поводитися дипломатично»
    Фото dw.com

    Лідер Білорусі зазначив, що прагнення Києва змінити площадку в Мінську «говорить про намір поховати мінські угоди»

    Президент Білорусі Олександр Лукашенко закликав президента України Володимира Зеленського «навчиться поводитися дипломатично». Про це повідомляють «РИА Новости».

    «Уже пора навчитися поводитися дипломатично», – сказав Лукашенко.

    Також Лукашенко зазначив, що прагнення Києва змінити площадку в Мінську «говорить про намір поховати мінські угоди».

    Як відомо, Лукашенко сьогодні проводить зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним у Кремлі.

    Нагадаємо, після цієї зустрічі Путін відповів Зеленському на пропозицію про зустріч. Він сказав, що готовий зустрітися в Москві.

    «Останнім часом чинне керівництво України зробило дуже багато кроків, що руйнують російсько-українські відносини ... Якщо мова йде про розвиток двосторонніх відносин, то, будь ласка, ми приймемо президента України в Москві в будь-який зручний для нього час», – сказав Путін.

    Як писав «Главком», президент України Володимир Зеленський у зверненні 20 квітня запропонував президенту РФ Володимиру Путіну зустрітися «в будь-якій точці Донбасу, де йде війна».

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    Теги: Білорусь Мінські угоди Олександр Лукашенко війна Путін Володимир Зеленський президент
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