Лукашенко вирішив повчити Зеленського: «Уже пора навчитися поводитися дипломатично»

Лідер Білорусі зазначив, що прагнення Києва змінити площадку в Мінську «говорить про намір поховати мінські угоди»

Президент Білорусі Олександр Лукашенко закликав президента України Володимира Зеленського «навчиться поводитися дипломатично». Про це повідомляють «РИА Новости».

«Уже пора навчитися поводитися дипломатично», – сказав Лукашенко.

Також Лукашенко зазначив, що прагнення Києва змінити площадку в Мінську «говорить про намір поховати мінські угоди».

Як відомо, Лукашенко сьогодні проводить зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним у Кремлі.

Нагадаємо, після цієї зустрічі Путін відповів Зеленському на пропозицію про зустріч. Він сказав, що готовий зустрітися в Москві.

«Останнім часом чинне керівництво України зробило дуже багато кроків, що руйнують російсько-українські відносини ... Якщо мова йде про розвиток двосторонніх відносин, то, будь ласка, ми приймемо президента України в Москві в будь-який зручний для нього час», – сказав Путін.

Як писав «Главком», президент України Володимир Зеленський у зверненні 20 квітня запропонував президенту РФ Володимиру Путіну зустрітися «в будь-якій точці Донбасу, де йде війна».