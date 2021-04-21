Лукашенко вже давно перетворився на Януковича

Лукашенко, не тікаючи з країни, робить те, що і Янукович

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В свое время Лукашенко так старался подчеркнуть, что он ни при каких обстоятельствах не станет Януковичем (не будет действовать, как тот), что Путин взял и сравнил в послании Федеральному Собранию Лукашенко с Януковичем.

А ведь по факту так и есть. Лукашенко уже давно превратился в Януковича.

Дело ведь не в том, что Янукович убежал из страны. А в том, что:

1). при нем произошло кровопролитие на Майдане;

2). он призвал Путина ввести войска в Украину. Лукашенко, не убегая из страны, делает, по сути, то же самое.

Просто агрессия РФ носит характер добровольной сдачи страны Беларуси, в обмен на то, чтобы удержаться во власти. Вот и вся разница.





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