Лукашенко вже давно перетворився на Януковича
Лукашенко, не тікаючи з країни, робить те, що і Янукович
Мовою оригіналу
В свое время Лукашенко так старался подчеркнуть, что он ни при каких обстоятельствах не станет Януковичем (не будет действовать, как тот), что Путин взял и сравнил в послании Федеральному Собранию Лукашенко с Януковичем.
А ведь по факту так и есть. Лукашенко уже давно превратился в Януковича.
Дело ведь не в том, что Янукович убежал из страны. А в том, что:
1). при нем произошло кровопролитие на Майдане;
2). он призвал Путина ввести войска в Украину. Лукашенко, не убегая из страны, делает, по сути, то же самое.
Просто агрессия РФ носит характер добровольной сдачи страны Беларуси, в обмен на то, чтобы удержаться во власти. Вот и вся разница.