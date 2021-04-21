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    Думки вголос

    Лукашенко вже давно перетворився на Януковича

    • Олеся Яхно

      Кандидат політичних наук

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Лукашенко вже давно перетворився на Януковича

    Лукашенко, не тікаючи з країни, робить те, що і Янукович

    Мовою оригіналу

    В свое время Лукашенко так старался подчеркнуть, что он ни при каких обстоятельствах не станет Януковичем (не будет действовать, как тот), что Путин взял и сравнил в послании Федеральному Собранию Лукашенко с Януковичем.

    А ведь по факту так и есть. Лукашенко уже давно превратился в Януковича.

    Дело ведь не в том, что Янукович убежал из страны. А в том, что:

    1). при нем произошло кровопролитие на Майдане;

    2). он призвал Путина ввести войска в Украину. Лукашенко, не убегая из страны, делает, по сути, то же самое.

    Просто агрессия РФ носит характер добровольной сдачи страны Беларуси, в обмен на то, чтобы удержаться во власти. Вот и вся разница.


    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія Віктор Янукович Олександр Лукашенко Путін
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