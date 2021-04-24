Фахівці розповіли, чому дорожчають продукти і як зміняться ціни до літа

Експерти стверджують, що ціни в Україні досягли світового рівня. На їх зростання впливала кон’юнктура ринку і підвищення мінімальної зарплати

В Україні стрімко розкручується інфляція – за перший квартал, за даними Держслужби статистики, ціни виросли на 4,1%, при тому що за весь 2020 рік інфляція була 5%. Але набагато швидше дорожчають щодня затребувані продукти, товари та послуги.

Що нині почому

Держслужба статистики щоквартально оцінює вартість двадцяти найбільш затребуваних товарів і послуг, від яких населення не відмовиться, попри їхнє подорожчання, – повідомляє «Сегодня».

Ціни на продукти

Як видно з інфографіки, за січень-березень найбільше подорожчали борщовий набір і соняшникова олія. Але якщо в грошах вартість кілограма овочів для борщу зросла лише на пару гривень, то літр олії подорожчав на набагато більше – відразу на 10 гривень. З інших товарів повсякденного попиту з початку року на понад 10% подорожчали: цукор (на 16,7%), яйця (на 16,5%), курячі тушки (на 12,7%), яблука (на 12%), борошно (на 11,7%). Слідом за борошном на 5-7% зріс у ціні хліб. Незначно, в межах 3% за три місяці, подорожчала молочка, свинина і варені ковбаси, причому не вищого сорту, а першого, які з повним правом можна назвати «соціальною їжею».

Цікаво, що рік тому, в I кварталі 2020 року, ми спостерігали протилежну картину: подешевшали на 1-9% свинина, курятина, молоко, борошно. Не змінилися ціни на хліб, батони, варену ковбасу, олію. Але найбільше впали ціни на яйця: майже на 30% за три місяці. Рік тому десяток яєць коштував 15 грн, вдвічі менше, ніж нині.

Ціни на промтовари і послуги

Найбільше з початку 2020 року подорожчала бензин: на 15% або на 3,7 грн/л.

Ціни на ліки виросли незначно, а жарознижувальні українського виробництва навіть подешевшали на 2% або на символічні 20 копійок за упаковку. Практично не змінилися ціни і на найбільш затребувані імпортні ліки: серцеві, жарознижувальні, антибіотики.

Оренда 1-кімнатної квартири підвищилася на 3,5% за квартал і на 6,5% за рік, тобто менше ніж на рівень інфляції (7,5% квартал до кварталу).

У грошах від початку року наша кошик товарів і послуг подорожчав на 288 грн (8,8%) до 4935 грн. А порівняно з 1-м кварталом 2020 року двадцять «най-най» товарів і послуг подорожчали на 9,9%. Це вище, ніж рівень інфляції квартал до кварталу (7,5%).

Чому прискорилося зростання цін

Економісти кажуть, що зміна за рік тренду з здешевлення на подорожчання продуктів викликано декількома факторами: зростання світових цін на продовольство, підвищення зарплат в Україні, в 2020 році був гірше урожай, ніж в 2019 році.

«Розглянемо найбільш подорожчали позиції: це соняшникова олія, цукор, яйця, борошно і хліб, – аналізує член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин. – На соняшникову олію значно зросли світові ціни через підвищення попиту з боку КНР, Індії та країн Південно-Східної Азії. А Україна – найбільший в світі експортер олії.

Очевидно, що наші виробники не будуть продавати олію всередині країни дешевше, ніж за кордон. Цукру в країні наварено менше, зерна теж зібрано менше. Ціни на нього підвищилися в тому числі і через зростання собівартості, бо піднялися мінімальні зарплати. Підвищення вартості зерна відбилося на ціні борошна, хліба, курячих яєць, в вартості яких 60% – це витрати на корм».

Президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко додав, що на зростання вартості яєць і курятини вплинуло зниження їхнього виробництва через те, що за санітарно-епідеміологічними причинами закрилося кілька птахофабрик.

«Яєць наразі виробляють на 20% менше, ніж рік тому, звідси і зростання цін, попри те, що їхнього дефіциту немає», – упевнений Олександр Охріменко.

Також Охрименко нагадав, що вартість сигарет у нас зростає приблизно на 20% на рік (в цьому році близько 10 грн за пачку сигарет середнього класу або до 50-52 грн). На них щоквартально підвищуються акцизи приблизно на 5%. Так буде, поки ціна не досягне 90 грн за пачку (3 євро) – таке зобов’язання Україна взяла на себе ще у 2016 році, підписавши Асоціацію з ЄС.

Глава Національної ради економічного розвитку Олексій Дорошенко стверджує, що ціни на цукор і яйця підвищилися необґрунтовано. За його словами, цим підвищенням зайнявся Антимонопольний комітет і скоро треба чекати на зниження.

Чого чекати в другому кварталі

Експерти прогнозують, що в II кварталі не буде такого значного зростання цін на продукти, як в I кварталі. За їхніми оцінками, інфляція за квітень-червень складе не більше 1,5-2%, це вдвічі нижче, ніж за січень-березень.

За підрахунками Олексія Дорошенка, ціни на соняшникову олію досягли максимуму, а цукор у нас вже дорожче, ніж за кордоном.

«Цукор має подешевшати приблизно на 15%, до 20,5 грн/кг, яйця теж, на олію ціни збережуться», – говорить Олексій Дорошенко.

Олег Пендзин очікує здешевлення борщового набору внаслідок появи на ринку городньої продукції нового врожаю.

Олександр Охріменко теж говорить, що продукти дорожчати в найближчі місяці не повинні, а ось зростання вартості пального продовжиться. Головних причин дві – підвищення вартості нафти і зниження обсягів постачання дизпалива і бензину в Україну.

«Ціна літра бензину А-95 підніметься, але не вище 30 грн/л (зараз 28,6 грн/л)», – підрахував Олександр Охрименко.

Читайте також: