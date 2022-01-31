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    Путін та Макрон вдруге за тиждень обговорили Україну

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    Три дні тому лідери Франції та Росії вже спілкувалися - Путін та Макрон вдруге за тиждень обговорили Україну
    Три дні тому лідери Франції та Росії вже спілкувалися
    фото з відкритих джерел

    Черговий телефонний дзвінок між президентами відбувся сьогодні

    Президенти Франції й Російської Федерації Еммануель Макрон та Володимир Путін провели другі за тиждень телефонні переговори. Говорили про Україну та «гарантії безпеки». Про це пише пресслужба сайту президента Російської Федерації Володимира Путіна.

    Зазначається, що сторони порушили питання щодо ситуації навколо України та так званих «гарантій безпеки» від Російської Федерації.

    «Умовлено про подальші контакти по телефону, а також про оперативне опрацювання можливості проведення особистої зустрічі президентів Росії та Франції», – пише пресслужба президента Росії.

    Попередня розмова між Макроном та Путіним відбулася 28 січня. Вони обговорили Україну, НАТО і «гарантії безпеки».

    Після розмови з очільником Кремля президент Франції Еммануель Макрон провів телефонну розмову з українським колегою Володимиром Зеленським.

    Раніше повідомлялося, що Франція виступає за «серйозний і вимогливий діалог» з Росією в межах «нормандського формату».

    До слова, французька депутатка пояснила, чому Макрону невигідно захищати Україну від Росії.

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    Теги: Росія Путін Франція Еммануель Макрон
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    Путін та Макрон вдруге за тиждень обговорили Україну