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    Макрон після розмови з Путіним зателефонує ввечері Зеленському

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    Сьогодні ввечері Еммануель Макрон має поговорити з Володимиром Зеленським - Макрон після розмови з Путіним зателефонує ввечері Зеленському
    Сьогодні ввечері Еммануель Макрон має поговорити з Володимиром Зеленським
    фото: AFP

    Макрон більше години розмовляв з Путіним, але французька сторона поки ніяких подробиць бесіди не публікувала

    Президент Франції Еммануель Макрон сьогодні ввечері проведе телефонну розмову з українським колегою Володимиром Зеленським. Про це повідомляє France 24.

    Раніше сьогодні Макрон вже говорив по телефону з президентом Росії Володимиром Путіним.

    Видання France 24 вказує, що Макрон більше години розмовляв з Путіним, але французька сторона поки ніяких подробиць бесіди не публікувала.

    «Пізніше сьогодні ввечері, о 19:00 за паризьким часом (20:00 за Києвом, – ред.), Макрон має поговорити з президентом України Володимиром Зеленським», – вказує ЗМІ.

    Кремль вказує, що Путін і Макрон обговорили Україну, НАТО і «гарантії безпеки». Зазначається, що розмова була тривалою.

    До слова, французька депутатка пояснила, чому Макрону невигідно захищати Україну від Росії.

    Раніше повідомлялося, що Франція виступає за «серйозний і вимогливий діалог» з Росією в межах «нормандського формату».

    Нагадаємо, CNN спровокувала трансатлантичний скандал після вчорашньої телефонної розмови Байдена і Зеленського. Президенти 27 січня нібито посперечалися щодо реальної загрози російського вторгнення.

    Раніше Білий дім розповів про теми розмови Байдена й Зеленського.

    Натомість Зеленський зазначив, що бесіда була довгою.

    «Мав довгу телефонну розмову з Джо Байденом. Обговорили поточні дипломатичні зусилля з деескалації та узгодили спільні дії на майбутнє. Подякував Президентові за військову допомогу, що триває. Обговорили також можливості щодо фінансової підтримки України», – зазначив він.

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    Теги: Путін Франція Україна Еммануель Макрон президент
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    Макрон після розмови з Путіним зателефонує ввечері Зеленському