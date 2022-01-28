Макрон після розмови з Путіним зателефонує ввечері Зеленському

Сьогодні ввечері Еммануель Макрон має поговорити з Володимиром Зеленським

Макрон більше години розмовляв з Путіним, але французька сторона поки ніяких подробиць бесіди не публікувала

Президент Франції Еммануель Макрон сьогодні ввечері проведе телефонну розмову з українським колегою Володимиром Зеленським. Про це повідомляє France 24.

Раніше сьогодні Макрон вже говорив по телефону з президентом Росії Володимиром Путіним.

Видання France 24 вказує, що Макрон більше години розмовляв з Путіним, але французька сторона поки ніяких подробиць бесіди не публікувала.

«Пізніше сьогодні ввечері, о 19:00 за паризьким часом (20:00 за Києвом, – ред.), Макрон має поговорити з президентом України Володимиром Зеленським», – вказує ЗМІ.

Кремль вказує, що Путін і Макрон обговорили Україну, НАТО і «гарантії безпеки». Зазначається, що розмова була тривалою.

До слова, французька депутатка пояснила, чому Макрону невигідно захищати Україну від Росії.

Раніше повідомлялося, що Франція виступає за «серйозний і вимогливий діалог» з Росією в межах «нормандського формату».

Нагадаємо, CNN спровокувала трансатлантичний скандал після вчорашньої телефонної розмови Байдена і Зеленського. Президенти 27 січня нібито посперечалися щодо реальної загрози російського вторгнення.

Раніше Білий дім розповів про теми розмови Байдена й Зеленського.

Натомість Зеленський зазначив, що бесіда була довгою.

«Мав довгу телефонну розмову з Джо Байденом. Обговорили поточні дипломатичні зусилля з деескалації та узгодили спільні дії на майбутнє. Подякував Президентові за військову допомогу, що триває. Обговорили також можливості щодо фінансової підтримки України», – зазначив він.