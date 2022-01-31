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    Білий дім підготував санкції проти російської еліти

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    Дехто з росіян є &laquo;особливо вразливими мішенями&raquo; - Білий дім підготував санкції проти російської еліти
    Дехто з росіян є «особливо вразливими мішенями»
    фото з відкритих джерел

    США підтвердили розробку пакету обмежувальних заходів

    Сполучені Штати Америки розробили пакет санкцій проти Росії, які можуть торкнутися представників еліти у разі російського вторгнення в Україну. Санкції розроблені в координації з союзниками і партнерами. Про це повідомила на брифінгу представниця Білого дому Джен Псакі.

    «Я можу підтвердити, що ми розробили конкретні пакети санкцій як щодо представників російської еліти, так і членів їхніх сімей, на випадок, якщо Росія вторгнеться в Україну. Ці зусилля проводяться в координації з нашими союзниками і партнерами. Багато з цих людей грають роль у прийнятті урядових рішень, деякі з них є «особливо вразливими мішенями», оскільки мають тісні і фінансові зв'язки із Заходом», – зазначила Псакі.

    Нагадаємо, президентка Єврокомісії допустила відключення Росії від Swift.

    Також Британія розробляє закон, який дозволить конфіскувати майно російських олігархів у Лондоні.

    Як відомо, США готують санкції для послаблення промислового потенціалу Росії.

    Раніше Німеччина пригрозила Росії санкціями проти «Північного потоку-2».

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    Теги: Росія США санкції
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    Білий дім підготував санкції проти російської еліти