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    Французька депутатка пояснила, чому Макрону невигідно захищати Україну від Росії

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    Французька парламентарка розкритикувала дії чинного президента Франції на міжнародній арені - Французька депутатка пояснила, чому Макрону невигідно захищати Україну від Росії
    Французька парламентарка розкритикувала дії чинного президента Франції на міжнародній арені
    фото: ria.ru

    Валерія Фор-Мунтян: «Я б так, як Макрон, не поводилася»

    Депутатка французького парламенту Валерія Фор-Мунтян вважає поведінку президента країни Емманюеля Макрона стратегічно невірною і не поводилася б так, як він. Про це депутатка розповіла в інтерв’ю «Главкому».

    Політикиня зазначила, що наразі Макрону незручно відверто підтримувати Україну у протистоянні з Росією, адже і Німеччина, і Франція залежать від поставок російського газу. З іншого боку, підтримувати РФ він також не може, оскільки в такому випадку втратить прихильність країн Євросоюзу.

    «Крім того, Росія відіграє помітну роль у Малі та інших наших колишніх колоніях. Нам потрібні ці країни. Зараз всі перебувають у підвішеному стані та чекають слушного моменту, міцно вчепившись один в одного, але ривка не буде», – вважає французька парламентарка.

    При цьому, на думку Валерії Фор-Мунтян, якщо Макрон хоче претендувати на лідерство у Європі, йому так чи інакше доведеться зайнятися розв’язанням питань безпеки.

    Також політикиня засудила дещо безтурботне ставлення керівництва Франції до факту значного посилення США в царині вирішення європейських проблем.

    «Насамперед маю на увазі те, що він дозволив американцям повернутися до Європи й нами командувати. Франція мала велику проблему через економічну війну з Китаєм (під час президента США Дональда Трампа – ред.), і це нам, усій Європі, коштувало грошей. Джо Байден, після свого обрання, став втручатися у все – у кордони між Польщею та Білоруссю, в Україну, у все. Коли я чую, що мій президент і німецький уряд чекає, коли Байден переговорить з Путіним, то я вважаю, що це дуже небезпечно. Американський патерналізм може нас повернути в невигідну позицію», – підсумувала парламентарка.

    Раніше повідомлялося, що Франція виступає за «серйозний і вимогливий діалог» з Росією в межах «нормандського формату».

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    Теги: США Франція Еммануель Макрон Валерія Фор-Мунтян
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    Французька депутатка пояснила, чому Макрону невигідно захищати Україну від Росії