Путінська пропаганда: The ​​Times засудив скандальний звіт Amnesty International

Видання наголошує на ігноруванні Amnesty International реалій військових дій в Україні

Звіт Amnesty International, у якому йшлося про те, що Україна нібито наражає на небезпеку життя людей, є путінською пропагандою. Відповідну заяву зробило британське видання The Times.

У виданні вважають, що Amnesty International рішуче взялася знищити довіру до себе, слугуючи рупором для російської пропаганди.

Видання зазначає, що юридичні зобов'язання згідно з Женевською конвенцією щодо захисту цивільного населення під час війни – «це зовсім не те, що звинувачувати та очорнювати жертв агресії, чим займається Amnesty». «Не дивно, що український офіс групи, з яким не консультувалися, засудив ці передбачувані висновки, тоді як російське посольство в Лондоні охоче їх відтворило», – пише The Times.

Видання зазначає, що українські захисники базуються в цивільних районах, тому що російські окупанти саме їх атакують. Цей метод росіян вже відомий по бойових діях у Чечні та Сирії, а також в Україні.

«Українські сили відважно протистоять цим загарбникам, одночасно намагаючись допомогти цивільним особам залишити небезпечні райони», – йдеться в статті.

Також наголошується на ігноруванні Amnesty International реалій військових дій і неправильному розумінні змісту міжнародного права.

Журналісти зауважили, що раніше ця правозахисна група вже принизила себе перед Кремлем, відмовившись визнавати російського опозиціонера Олексія Навального в'язнем сумління, перш ніж поспішно скасувати це рішення після шквалу міжнародної критики.

«Очевидно, Amnesty нічого не винесла з цього фіаско. Генеральний секретар Агнес Калламар поскаржилася, що групу розкритикували в соціальних мережах, начебто це вона була якоюсь ображеною стороною, і що її легковажний фейлетон про Україну має статус священного писання», – зазначає The Times.

Видання підкреслює, що хоча в будь-якій серйозній неурядовій організації Калламар вже пішла б у відставку, жодні засоби не зможуть врятувати репутацію Amnesty.

«Колись шанована гуманітарна організація Amnesty тепер демонструє жалюгідну байдужість до гніту. Виявивши свою м'якість до злочинності та м'якість щодо фашизму, вона повинна мати порядність піти зі сцени», – вважають автори The Times.

Нагадаємо, правозахисна організація Amnesty International оприлюднила звіт, у якому заявила про «порушення правил війни» українською армією. Організація заявила, що ЗСУ нібито розміщуються в деяких цивільних об’єктах, зокрема навчальних закладах і медичних установах.

В Офісі президента відреагували на цей звіт, наголосивши, що Україна чітко дотримується всіх законів ведення війни та міжнародного гуманітарного права, а абсолютним пріоритетом для ЗСУ є збереження життя і здоров’я кожного українця. Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що Росія докладає максимум зусиль, щоб дискредитувати ЗСУ в очах західних суспільств і зірвати постачання зброї, використовуючи всю мережу своїх агентів впливу.

Президент України Володимир Зеленський засудив вибірковість Amnesty International і вважає, що організація намагається амністувати державу-терориста й перекласти відповідальність з агресора на жертву.