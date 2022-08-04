Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

«Грають на руку Москві». Реакція українців на скандальний звіт Amnesty International

Надія Клочко
Сьогодні, 21:24 glavcom.ua
«Грають на руку Москві». Реакція українців на скандальний звіт Amnesty International
Правозахисна організація своїм звітом підіграє російській пропаганді
фото: Amnesty International

Заява правозахисної організації розізлила українців

Останній звіт міжнародної правозахисної організації Amnesty International про війну Росії проти України викликав хвилю обурення як серед представників української влади, так і серед простих українців. Звинувачення організації на адресу України у порушенні правил ведення війни викликало бурхливе обговорення у соціальних мережах.

4 серпня міжнародні правозахисна організація Amnesty International заявила, що ЗСУ нібито наражали на ризик цивільне населення, «створюючи бази і використовуючи системи озброєнь у населених житлових районах, зокрема у школах і лікарнях».

Водночас український офіс Amnesty International опублікував на своєму сайті «офіційну позицію щодо фіксації порушень міжнародного гуманітарного права». Однак суть наведених у доповіді тверджень в українському офісі ніяк не прокоментували, заявивши, що «фіксуванням фактів та підготовкою матеріалів займається окрема команда департаменту реагування на кризи Amnesty International».

Багато хто з українських користувачів соцмереж звернув увагу, що Amnesty International досі мовчить про вбивство російськими окупантами українських військовополонених в Оленівці Донецької області, яке сталося 29 липня.

Також українці побачили у звіті правозахисників давній наратив, який просувається у західному суспільстві російською пропагандою, про те, що Україні треба здатися, щоб припинилася війна, а з нею і незручності для західного світу. Українці також припустили, що проблема ставлення Amnesty International у «російських донатах», які, як відомо, «не пахнуть».

Користувачі мережі також заявили, що Amnesty International ще до повномасштабного вторгнення Росії у своїх звітах неодноразово виступала зі звинуваченнями на адресу ЗСУ, тим самим граючи на руку Москві. 

Дехто, відкинувши емоції, розкритикував підхід організації до джерел отримання інформації, мовляв, люди, яких опитали експерти організації не можуть надати об’єктивну інформацію.

13 фото
На весь екран

Нагадаємо, правозахисна організація Amnesty International оприлюднила звіт, у якому заявила про «порушення правил війни» українською армією. Організація заявила, що ЗСУ нібито розміщуються в деяких цивільних об’єктах, зокрема навчальних закладах і медичних установах.

В Офісі президента відреагували на цей звіт, наголосивши, що Україна чітко дотримується всіх законів ведення війни та міжнародного гуманітарного права, а абсолютним пріоритетом для ЗСУ є збереження життя і здоров’я кожного українця. Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що Росія докладає максимум зусиль, щоб дискредитувати ЗСУ в очах західних суспільств і зірвати постачання зброї, використовуючи всю мережу своїх агентів впливу.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба своєю чергою заявив, що обурений заявою Amnesty International і вважає її несправедливою. Міністр вважає дії Amnesty International «створенням фальшивого балансу між злочинцем і жертвою». 

Міністр оборони Олексій Резніков також прокоментував звіт міжнародної правозахисної організації Amnesty International. Він наголосив, що будь-які спроби навіть побіжно урівняти неспровоковану російську агресію і український самозахист, як це зроблено в матеріалі Amnesty International, – це «свідчення втрати адекватності і спосіб знищити свій авторитет». Резніков нагадав, що єдина причина, чому сотні тисяч наших громадян живі і мають домівки, хоча могли їх втратити, – це заслуга Сил Оборони України.

Читайте також: 

Теги: Amnesty International війна Україна ЗСУ

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни повинні були знати про велику присутність цивільного населення, що прилягає до їхньої наміченої цілі
Правозахисники HRW оприлюднили розслідування щодо атаки на Кременчук
30 червня, 13:40
Викрадення цивільних осіб входять до очевидних військових злочинів РФ
Правозахисники Human Rights Watch зафіксували звірства РФ на півдні України
25 липня, 07:44
Українці мають розповісти світові про геноцид з боку окупантів 
Злочини Путіна. Молдовські правозахисники звернулися до біженців із проханням
2 серпня, 09:53

Суспільство

«Грають на руку Москві». Реакція українців на скандальний звіт Amnesty International
«Грають на руку Москві». Реакція українців на скандальний звіт Amnesty International
«Зерновий коридор» та ООН: соцмережі помітили неприємний факт
«Зерновий коридор» та ООН: соцмережі помітили неприємний факт
Синоптики розповіли, коли в Україну прийде різке похолодання
Синоптики розповіли, коли в Україну прийде різке похолодання
Ворог підло використовує дітей для розвідки. Вілкул терміново звернувся до батьків
Ворог підло використовує дітей для розвідки. Вілкул терміново звернувся до батьків
Вручення повістки на роботі: юрист розкрив деталі
Вручення повістки на роботі: юрист розкрив деталі
ООН підрахувала, скільки разів з 24 лютого українці перетнули державний кордон
ООН підрахувала, скільки разів з 24 лютого українці перетнули державний кордон

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
15K
Тисячі українців помилково отримали допомогу на 6,5 тис. грн. Хто має повернути кошти
6610
Обстріл похорону відомої терористки у Донецьку. Окупанти влаштували чергову провокацію?
6105
Окупанти накрили вогнем 10 населених пунктів Донеччини: є вбиті, багато поранених (фото)
6011
Частина пенсіонерів отримає підвищення виплат: кому чекати прибавки
5923
«Нафтогаз» попередив про наслідки для українців, які не передадуть показання лічильників
5795
«Путін хоче мирних переговорів». Нова російська казочка

Новини

На Луганщині партизани обстріляли авто з рашистською «владою»  
Сьогодні, 14:55
Офіс президента відреагував на обстріл Торецька 
Сьогодні, 14:30
СБУ повідомила про підозру колаборантам, які допомагають РФ легалізувати окупацію
Сьогодні, 13:55
Військова техніка і мобілізація: Зеленський провів засідання Ставки
Сьогодні, 13:40
ЗСУ знову вдарили по Антонівському мосту в Херсоні (відео)
Сьогодні, 13:25
«Вугільна» справа. Ексміністр Демчишин повернув арештовану нерухомість
Сьогодні, 12:45

Прес-релізи

У Чехії запрацював фонд «Діти України»
У Чехії запрацював фонд «Діти України»
2 серпня, 20:02
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту