«Грають на руку Москві». Реакція українців на скандальний звіт Amnesty International

Заява правозахисної організації розізлила українців

Останній звіт міжнародної правозахисної організації Amnesty International про війну Росії проти України викликав хвилю обурення як серед представників української влади, так і серед простих українців. Звинувачення організації на адресу України у порушенні правил ведення війни викликало бурхливе обговорення у соціальних мережах.

4 серпня міжнародні правозахисна організація Amnesty International заявила, що ЗСУ нібито наражали на ризик цивільне населення, «створюючи бази і використовуючи системи озброєнь у населених житлових районах, зокрема у школах і лікарнях».

Водночас український офіс Amnesty International опублікував на своєму сайті «офіційну позицію щодо фіксації порушень міжнародного гуманітарного права». Однак суть наведених у доповіді тверджень в українському офісі ніяк не прокоментували, заявивши, що «фіксуванням фактів та підготовкою матеріалів займається окрема команда департаменту реагування на кризи Amnesty International».

Багато хто з українських користувачів соцмереж звернув увагу, що Amnesty International досі мовчить про вбивство російськими окупантами українських військовополонених в Оленівці Донецької області, яке сталося 29 липня.

Також українці побачили у звіті правозахисників давній наратив, який просувається у західному суспільстві російською пропагандою, про те, що Україні треба здатися, щоб припинилася війна, а з нею і незручності для західного світу. Українці також припустили, що проблема ставлення Amnesty International у «російських донатах», які, як відомо, «не пахнуть».

Користувачі мережі також заявили, що Amnesty International ще до повномасштабного вторгнення Росії у своїх звітах неодноразово виступала зі звинуваченнями на адресу ЗСУ, тим самим граючи на руку Москві.

Дехто, відкинувши емоції, розкритикував підхід організації до джерел отримання інформації, мовляв, люди, яких опитали експерти організації не можуть надати об’єктивну інформацію.

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Нагадаємо, правозахисна організація Amnesty International оприлюднила звіт, у якому заявила про «порушення правил війни» українською армією. Організація заявила, що ЗСУ нібито розміщуються в деяких цивільних об’єктах, зокрема навчальних закладах і медичних установах.

В Офісі президента відреагували на цей звіт, наголосивши, що Україна чітко дотримується всіх законів ведення війни та міжнародного гуманітарного права, а абсолютним пріоритетом для ЗСУ є збереження життя і здоров’я кожного українця. Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що Росія докладає максимум зусиль, щоб дискредитувати ЗСУ в очах західних суспільств і зірвати постачання зброї, використовуючи всю мережу своїх агентів впливу.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба своєю чергою заявив, що обурений заявою Amnesty International і вважає її несправедливою. Міністр вважає дії Amnesty International «створенням фальшивого балансу між злочинцем і жертвою».

Міністр оборони Олексій Резніков також прокоментував звіт міжнародної правозахисної організації Amnesty International. Він наголосив, що будь-які спроби навіть побіжно урівняти неспровоковану російську агресію і український самозахист, як це зроблено в матеріалі Amnesty International, – це «свідчення втрати адекватності і спосіб знищити свій авторитет». Резніков нагадав, що єдина причина, чому сотні тисяч наших громадян живі і мають домівки, хоча могли їх втратити, – це заслуга Сил Оборони України.