Не містить достатньо доказів: військові експерти розкритикували звіт Amnesty International

Експерти вважають, що правозахисники «слабко розуміються на правилах збройних конфліктів»

Військові експерти заявили, що звіт Amnesty International, підготовлений аналітиками, які слабко розуміються на реальних військових конфліктах. Про це повідомляє Spiegel.

Так, на думку експерта Філліпса О'Брайєна з Університету Сент-Ендрюс у Шотландії, документ є «непрофесійним»: «Amnesty фактично критикує Україну за ефективну боротьбу із загарбником, який влаштував геноцид. Схоже, вони хочуть, щоб Україна воювала так, щоби загинуло набагато більше українців, а війна тривала набагато довше»

Також негативно відгукнувся про звіт і Едвард Арнольд із британського аналітичного центру Royal United Services Institute (RUSI). Він вважає, що українській армії доводиться мати справу з боями у місті, але у доповіді саме ця тактика критикується як «неправильна».

«Україна захищає населені пункти та українських громадян. Бої мають переважно міський характер. Тому Україна має використовувати тактику, яка, згідно з цим звітом, є неправильною у цих обставинах», – пояснив Арнольд.

Ще один експерт RUSI, Джек Уотлінг, заявив, що правозахисники «слабко розуміються на правилах збройних конфліктів і не мають уявлення про військові операції». А звіт не містить достатньої кількості доказів.

«Те, що українські військовослужбовці перебувають у тому районі, який вони мають захищати, а не в прилеглому лісовому масиві, де угрупування можна обійти, не є порушенням міжнародного гуманітарного права», – підкреслив військовий експерт.

Разом з тим Уотлінг зауважив, що українські військові регулярно просять мирних жителів евакуюватися, допомагають виїхати із зони бойових дій. А примусове переміщення людей є порушенням міжнародного гуманітарного права.

Частина людей залишається у зоні бойових дій усвідомлено, нагадує експерт. Тому претензії організації щодо захисту мирних мешканців є необґрунтованими, вважає він.

Нагадаємо, правозахисна організація Amnesty International оприлюднила звіт, у якому заявила про «порушення правил війни» українською армією. Організація заявила, що ЗСУ нібито розміщуються в деяких цивільних об’єктах, зокрема навчальних закладах і медичних установах.

В Офісі президента відреагували на цей звіт, наголосивши, що Україна чітко дотримується всіх законів ведення війни та міжнародного гуманітарного права, а абсолютним пріоритетом для ЗСУ є збереження життя і здоров’я кожного українця. Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що Росія докладає максимум зусиль, щоб дискредитувати ЗСУ в очах західних суспільств і зірвати постачання зброї, використовуючи всю мережу своїх агентів впливу.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба своєю чергою заявив, що обурений заявою Amnesty International і вважає її несправедливою. Міністр вважає дії Amnesty International «створенням фальшивого балансу між злочинцем і жертвою».

Міністр оборони Олексій Резніков також прокоментував звіт міжнародної правозахисної організації Amnesty International. Він наголосив, що будь-які спроби навіть побіжно урівняти неспровоковану російську агресію і український самозахист, як це зроблено в матеріалі Amnesty International, – це «свідчення втрати адекватності і спосіб знищити свій авторитет». Резніков нагадав, що єдина причина, чому сотні тисяч наших громадян живі і мають домівки, хоча могли їх втратити, – це заслуга Сил Оборони України.

Президент України Володимир Зеленський засудив вибірковість Amnesty International і вважає, що організація намагається амністувати державу-терориста й перекласти відповідальність з агресора на жертву.

Зауважимо, що через скандальний звіт Директор Amnesty International Ukraine Оксана Покальчук заявила, що йде зі своєї посади.