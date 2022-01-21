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    Росія таємно завезла на Донбас танки, артилерію та боєприпаси – розвідка

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    Окупанти залізничним і автомобільним транспортом перекидають на окуповані території озброєння - Росія таємно завезла на Донбас танки, артилерію та боєприпаси – розвідка
    Окупанти залізничним і автомобільним транспортом перекидають на окуповані території озброєння
    фото з відкритих джерел

    Збройні сили РФ нарощують бойові можливості на тимчасово окупованій частини Донеччини та Луганщини

    Російські найманці таємно завезли до на окупований Донбас пальне, боєприпаси, танки й артилерійські установки. Про це інформує Головне управління розвідки Міноборони.

    Зазначається, що збройні сили РФ нарощують бойові можливості оперугруповання на тимчасово окупованій частини Донеччини та Луганщини.

    «Зокрема, з початку поточного місяця окупанти приховано завезли залізничним і автомобільним транспортом з території РФ до з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК понад 7 тис. тонн пального, декілька одиниць танків та самохідних артилерійських установок, інше озброєння та боєприпаси, у тому числі для артилерійських систем і мінометів», – повідомляє розвідка.

    Також росіяни активно вербують найманців, яких відправляють до ОРДЛО після проходження інтенсивної підготовки в навчальних центрах.

    До слова, Зеленський назвав місто, з якого Росія може почати війну проти України.

    Також Зеленський назвав умову, за якої Росія буде готова віддати Донбас.

    Раніше Зеленський вже казав, що під виглядом захисту «російських громадян» Москва може вторгнутися в Україну.

    До слова, держсекретар США Ентоні Блінкен звернувся до росіян і пояснив, чим для них обернеться війна з Україною.

    Також стало відомо, що США воліли б вирішити ситуацію навколо України мирним шляхом.

    Ще Держдеп повідомляв, що Росія не погодилася відвести війська від українських кордонів.

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    Теги: розвідка Росія окупанти бойовики на Донбасі ОРДЛО боєприпаси озброєння пальне
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    Росія таємно завезла на Донбас танки, артилерію та боєприпаси – розвідка