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    США пояснили, чому не будуть вводити превентивні санкції проти Росії

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    Держсекретар Блінкен пояснив позицію США стримування РФ - США пояснили, чому не будуть вводити превентивні санкції проти Росії
    Держсекретар Блінкен пояснив позицію США стримування РФ
    фото з відкритих джерел

    У Штатах зазначають, що спільно з Європою створюють величезні наслідки для Росії

    Держсекретар Вашингтона Ентоні Блінкен пояснив позицію США щодо небажання вводити превентивні санкції проти Росії, незважаючи на те, що президент України Володимир Зеленський закликав Сполучені Штати та їх союзників покарати Москву за масове нарощування військ уздовж кордонів України. Блінкен виступив на захист позиції США. Заяву щодо санкцій він зробив в ефірі CNN у неділю, 23 січня.

    «Коли мова йде про санкції, мета цих санкцій – стримати російську агресію», – сказав він.

    Так, на думку Блінкена, якщо санкції будуть введені зараз, то втратять стримуючий ефект.

    «Все, що ми робимо, в тому числі спільно з Європою створюємо величезні наслідки для Росії, які розраховані на те, щоб враховувати вплив президента Путіна, а також стримувати і відмовляти його від агресивних дій, навіть якщо ми водночас займаємося дипломатією», – заявив Блінкен.

    Нагадаємо, Ентоні Блінкен прокоментував інформацію про можливе «відтермінування вторгнення Росії» через Олімпіаду в Пекіні. За його словами, агресивним планам Кремля це може не завадити.

    Раніше Блінкен звернувся до росіян і пояснив, чим для них обернеться війна з Україною.

    Також США розповіли, коли стане відома доля нових переговорів Байдена і Путіна.

    Як відомо, США воліли б вирішити ситуацію навколо України мирним шляхом.

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    Теги: США санкції мова Володимир Зеленський президент Ентоні Блінкен
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    США пояснили, чому не будуть вводити превентивні санкції проти Росії