Австрія пригрозила Росії масштабними санкціями через Україну

МЗС Австрії: проти Москви запровадять масштабні санкції у разі вторгнення в Україну

Обмеження не стосуватимуться газової сфери та газопроводу «Північний потік-2»

Міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг заявив, що у разі вторгнення Росії на територію України проти Москви буде запроваджено масштабні санкції. Про це повідомляє Kurier.

При цьому зазначається, що обмеження не стосуватимуться газової сфери та газопроводу «Північний потік-2».

«Ми в Європі певною мірою залежимо від енергоносіїв із Росії. Ми не зможемо змінити це за одну ніч, якщо нам раптом знадобиться тепло та електрика», - додав Шалленберг.

Глава австрійського МЗС також попередив, що у разі ескалації та військових дій буде «чітка, недвозначна та швидка відповідь».

Крім того, Шалленберг заявив, що деякі позиції Росії з безпеки є неприйнятними – наприклад, вимога не приймати Україну до складу НАТО або пропозиція вивести військових із країн, які вже вступили до альянсу.

Як відомо, Великобританія виділить Україні кредит на розвиток Військово-морських сил.

Також Президент Володимир Зеленський повідомив, що Велика Британія виділить понад £1 млрд фунтів стерлінгів ($1,3 млн) на підтримку України.

Крім того, цього року Литва надасть Україні військову допомогу на суму близько €1 млн.