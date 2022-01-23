  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Австрія пригрозила Росії масштабними санкціями через Україну

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    МЗС Австрії: проти Москви запровадять масштабні санкції у разі вторгнення в Україну - Австрія пригрозила Росії масштабними санкціями через Україну
    МЗС Австрії: проти Москви запровадять масштабні санкції у разі вторгнення в Україну
    фото з відкритих джерел

    Обмеження не стосуватимуться газової сфери та газопроводу «Північний потік-2»

    Міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг заявив, що у разі вторгнення Росії на територію України проти Москви буде запроваджено масштабні санкції. Про це повідомляє Kurier.

    При цьому зазначається, що обмеження не стосуватимуться газової сфери та газопроводу «Північний потік-2».

    «Ми в Європі певною мірою залежимо від енергоносіїв із Росії. Ми не зможемо змінити це за одну ніч, якщо нам раптом знадобиться тепло та електрика», - додав Шалленберг.

    Глава австрійського МЗС також попередив, що у разі ескалації та військових дій буде «чітка, недвозначна та швидка відповідь».

    Крім того, Шалленберг заявив, що деякі позиції Росії з безпеки є неприйнятними – наприклад, вимога не приймати Україну до складу НАТО або пропозиція вивести військових із країн, які вже вступили до альянсу.

    Як відомо, Великобританія виділить Україні кредит на розвиток Військово-морських сил.

    Також Президент Володимир Зеленський повідомив, що Велика Британія виділить понад £1 млрд фунтів стерлінгів ($1,3 млн) на підтримку України.

    Крім того, цього року Литва надасть Україні військову допомогу на суму близько €1 млн.

    Теги: Австрія Росія санкції
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Австрія пригрозила Росії масштабними санкціями через Україну