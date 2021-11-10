Про концентрацію російських військ на кордоні з Україною

Росія навчилася активно використовувати «нішу агресора»

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По поводу концентрации российских войск у границы

Вслед за Washington Post, и Bloomberg написал о том, что Россия концентрирует свои войска около границы с Украиной (танки и артиллерию).

Как отмечает издание, в отличие от подобной концентрации войск весной, сейчас она происходит не открыто, а тайно ночью, что «можно трактовать как реальную угрозу, а не запугивание».

Все же, считаю, что это больше запугивание, а не риск более масштабных военных действий. Точнее – психологическое давление, чтобы и Украина, и Запад все время находились в состоянии напряжения относительно мотивов и реальности военных действий.

Россия научилась активно использовать «нишу агрессора» – и с точки зрения реальных военный действий, и с точки зрения осуществления психологического давления.

Чтобы поддерживать мнение части западных элит по поводу того, что не надо раздражать Россию.

Джерело: блог Олесі Яхно

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