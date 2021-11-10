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    Думки вголос

    Про концентрацію російських військ на кордоні з Україною

    • Олеся Яхно

      Кандидат політичних наук

    •  glavcom.ua
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    Росія чинить психологічний тиск на Україну - Про концентрацію російських військ на кордоні з Україною
    Росія чинить психологічний тиск на Україну

    Росія навчилася активно використовувати «нішу агресора»

    Мовою оригіналу

    По поводу концентрации российских войск у границы

    Вслед за Washington Post, и Bloomberg написал о том, что Россия концентрирует свои войска около границы с Украиной (танки и артиллерию).

    Как отмечает издание, в отличие от подобной концентрации войск весной, сейчас она происходит не открыто, а тайно ночью, что «можно трактовать как реальную угрозу, а не запугивание».

    Все же, считаю, что это больше запугивание, а не риск более масштабных военных действий. Точнее – психологическое давление, чтобы и Украина, и Запад все время находились в состоянии напряжения относительно мотивов и реальности военных действий.

    Россия научилась активно использовать «нишу агрессора» – и с точки зрения реальных военный действий, и с точки зрения осуществления психологического давления.

    Чтобы поддерживать мнение части западных элит по поводу того, что не надо раздражать Россию.

    Джерело: блог Олесі Яхно

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    Теги: Росія війна путінський режим
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    Про концентрацію російських військ на кордоні з Україною