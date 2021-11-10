Про концентрацію російських військ на кордоні з Україною
Росія навчилася активно використовувати «нішу агресора»
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По поводу концентрации российских войск у границы
Вслед за Washington Post, и Bloomberg написал о том, что Россия концентрирует свои войска около границы с Украиной (танки и артиллерию).
Как отмечает издание, в отличие от подобной концентрации войск весной, сейчас она происходит не открыто, а тайно ночью, что «можно трактовать как реальную угрозу, а не запугивание».
Все же, считаю, что это больше запугивание, а не риск более масштабных военных действий. Точнее – психологическое давление, чтобы и Украина, и Запад все время находились в состоянии напряжения относительно мотивов и реальности военных действий.
Россия научилась активно использовать «нишу агрессора» – и с точки зрения реальных военный действий, и с точки зрения осуществления психологического давления.
Чтобы поддерживать мнение части западных элит по поводу того, что не надо раздражать Россию.
Джерело: блог Олесі Яхно