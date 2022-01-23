Український генерал описав, як саме може розпочатися атака Росії

Агресор може напасти звідусіль, в тім числі і з Придністров’я

Російська Федерація може атакувати українську територію з усіх сторін, у тім числі і з Придністров’я. Про це в ефірі Апостроф TV повідомив генерал-лейтенант, ексзаступник голови Генштабу Збройних сил України Ігор Романенко.

«Яким чином бути з Придністров'ям, для них там це непроста ситуація. Але для того, щоб легітимізувати цей напад, ці дії, casus belli (із латинської – формальний привід для оголошення війни, – ред.) використовувати, тобто причину для атаки, легше з все на початку буде обстріляти тимчасово окуповані території України», – зазначив він.

На думку Романенка, для атаки найлегше для них буде обстріляти інфраструктуру або інші цивільні об'єкти, де мешкають уже не просто російськомовні, а громадяни Росії, яких нібито потрібно захищати.

«Для атаки найлегше для них буде застосування обстрілу в ОРДЛО, інфраструктури, цивільних структур і так далі. А надалі і тих міст або тих районів, де в ОРДЛО живуть вже не просто російськомовні, там громадяни Росії, яких треба захищати від фашистських «укропів»... Тобто використовувати цей підхід, а далі реалізується стратегія Путіна step by step (крок за кроком, – ред.). Тобто робитимуть військовий аналіз, де, що як складається. І застосовувати там, де з їхньої точки зору це буде найбільш ефективно. І там концентрувати свої зусилля і нарощувати свої зусилля на цих напрямках», – наголосив колишній високопосадовець Генштабу.

Раніше Романенко розповів, якщо Росія наважиться напасти на Харків, то спочатку буде облога міста. Вже після поділу на сектори їх зачищатимуть.

Нагадаємо, заяву про те, що Росія може окупувати Харків, Зеленський зробив в інтерв'ю газеті The Washington Post, опублікованому 21 січня. За словами президента, це стане початком великомасштабної війни.

«Харків, який під контролем уряду України, може бути окупований. Росії потрібен привід: скажуть, що захищають російськомовне населення. Після окупації та анексії Криму ми розуміємо, що це можливо і може статися», – сказав він.

Після цього мер Ігор Терехов відповів Зеленському на слова про «окупацію Харкова». Мер запевнив, що харків'яни готові дати відсіч загарбнику.

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