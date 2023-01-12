Рада нарешті добралася до мандатів Медведчука та Кузьміна

Питання про звільнення нардепів не потребують додатково залучення у порядок денний чи якоїсь додаткової процедури

Верховна Рада на своєму найближчому планерному засіданні достроково припинить повноваження народних депутатів Віктора Медведчука та Рената Кузьміна. Відповідні проєкти Постанов про дострокове припинення повноважень народних депутатів зареєстровані на сайті Ради.

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Також інформацію підтвердив заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко в ефірі телемарафону.

«Я думаю, що як тільки буде найближчі планерне засідання, ми відразу його (це питання - ред.) розглянемо. Ці питання не потребують додатково залучення у порядок денний чи якоїсь додаткової процедури. Стандартно регламентний комітет розгляне послання, яке голова Верховної Ради вже спрямував у цей комітет», – сказав Корнієнко.

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Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський підтвердив інформацію про позбавлення українського громадянства чотирьох українських політиків: Віктора Медведчука, Тараса Козака, Андрія Деркача та Рената Кузьміна. низка народних депутатів 11 січня зареєстрували у парламенті проєкт постанови про відкликання з керівних посад у комітетах Верховної Ради народних депутатів України, які входили до фракції забороненої судом політичної партії «Опозиційна платформа – За життя».