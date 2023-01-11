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Соратника Путіна злякало питання про громадянство Медведчука

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Соратника Путіна злякало питання про громадянство Медведчука
Медведчука Росія обміняла на 200 українських військових
фото скріншот відео

Пєсков заявив, що йому нема чого сказати про наявність російського громадянства у Медведчука

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков не зміг відповісти, чи має російське громадянство кум Путіна Віктор Медведчук. Про це пишуть пропагандистські ЗМІ.

Зокрема, Пєсков заявив, що йому нема чого сказати про наявність російського громадянства у Медведчука і його можливе отримання в майбутньому.

«Не можу нічого сказати на цю тему», – сказав Пєсков на брифінгу, відповідаючи на питання про російське громадянство Медведчука.

Як повідомлялося, 10 січня президент Володимир Зеленський позбавив громадянства України колаборантів і державних зрадників Віктора Медведчука, Тараса Козака, Андрія Деркача та Рената Кузьміна. «На підставі матеріалів, які були підготовлені СБУ та Державною міграційною службою, та відповідно до Конституції я ухвалив рішення про припинення громадянства чотирьох осіб - Деркача Андрія Леонідовича, Медведчука Віктора Володимировича, Козака Тараса Романовича, Кузьміна Рената Равільйовича», – заявив президент.

Нагадаємо, Віктор Медчедчук представник «ОПЗЖ», який після початку повномасштабного вторгнення і поразки росіян на Київщині намагався покинути Україну, але його затримали українські правоохоронці. 

За даними слідства, нардеп міг бути причетний до незаконної схеми постачання вугілля з Донбасу та фінансування бойовиків.

22 вересня стало відомо, що народного депутата Віктора Медведчука обміняли на 200 українських військових.

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Теги: Віктор Медведчук вугілля фінансування Володимир Зеленський президент громадянство відео Дмитро Пєсков українка

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