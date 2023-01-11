Соратника Путіна злякало питання про громадянство Медведчука

Пєсков заявив, що йому нема чого сказати про наявність російського громадянства у Медведчука

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков не зміг відповісти, чи має російське громадянство кум Путіна Віктор Медведчук. Про це пишуть пропагандистські ЗМІ.

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Зокрема, Пєсков заявив, що йому нема чого сказати про наявність російського громадянства у Медведчука і його можливе отримання в майбутньому.

«Не можу нічого сказати на цю тему», – сказав Пєсков на брифінгу, відповідаючи на питання про російське громадянство Медведчука.

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Як повідомлялося, 10 січня президент Володимир Зеленський позбавив громадянства України колаборантів і державних зрадників Віктора Медведчука, Тараса Козака, Андрія Деркача та Рената Кузьміна. «На підставі матеріалів, які були підготовлені СБУ та Державною міграційною службою, та відповідно до Конституції я ухвалив рішення про припинення громадянства чотирьох осіб - Деркача Андрія Леонідовича, Медведчука Віктора Володимировича, Козака Тараса Романовича, Кузьміна Рената Равільйовича», – заявив президент.

Нагадаємо, Віктор Медчедчук представник «ОПЗЖ», який після початку повномасштабного вторгнення і поразки росіян на Київщині намагався покинути Україну, але його затримали українські правоохоронці.

За даними слідства, нардеп міг бути причетний до незаконної схеми постачання вугілля з Донбасу та фінансування бойовиків.

22 вересня стало відомо, що народного депутата Віктора Медведчука обміняли на 200 українських військових.