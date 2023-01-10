У мережу потрапив «секретний указ» про позбавлення громадянства Медведчука і Деркача

Telegram-канали поширюють неофіційну інформацію про санкції проти проросійських нардепів

Колаборантів та держзрадників Віктора Медведчука, Тараса Козака, Андрія Деркача і Рената Кузьміна позбавили громадянства України. Відповідний указ поширила низка українських Telegram-каналів.

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У мережі опубліковано фото указу президента про позбавлення громадянства Медведчука, Козака, Деркача та Кузьміна.

Згідно з фото Зеленський указ вже підписав. Про офіційного підтвердження інформації наразі немає. Офіс президента та сам Зеленський теж поки що інформацію не коментують.

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Деркач: наприкінці липня правоохоронці затримали керівника охорони нардепа Деркача. За даними СБУ, фігурант був наближеним до чинного депутата-втікача, якого СБУ вважає причетним до роботи на російські спецслужби. Зокрема, цей депутат курував створення низки приватних охоронних підприємств у різних областях, щоб використати ці структури для швидкого захоплення України.

У вересні Національне антикорупційне бюро оголосило у розшуку екснардепа Андрія Деркача, якого вважають завербованим російською розвідкою.

27 жовтня Вищий антикорупційний суд України обрав запобіжний захід для народного депутата III—IX скликань Андрія Деркача, якого підозрюють у державній зраді та незаконному збагаченні. Суд вирішив його арештувати.

У США вважають, що Деркач понад 10 років був активним російським агентом і ще 2020 році ввели проти нього персональні санкції.

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Медведчук: представник «ОПЗЖ», який після початку повномасштабного вторгнення і поразки росіян на Київщині намагався покинути Україну, але його затримали українські правоохоронці.

22 вересня стало відомо, що народного депутата Віктора Медведчука обміняли на 200 українських військових.

За даними The Washington Post, на обміні Медведчука наполіг президент Росії Володимир Путін, хоча ФСБ Росії була проти обміну полонених через очікувану негативну реакцію громадськості у РФ. Після обміну у кремлі заявили, що не знають, де зараз Медведчук і чи спілкувався він з Путіним.

Раніше повідомлялося, що Віктор Медведчук, якого обміняли на 200 захисників України та передали до Росії, знайшовся у тимчасово окупованому Криму. Відповідне відео від очевидців з’явилося в соцмережах.

Козак: нардеп «ОПЗЖ», який втік у Росію ще до початку війни, тому що щодо нього в Україні порушили кримінальну справу через держзраду.

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Кузьмін: нардеп «ОПЗЖ», якому також повідомили підозру у держзраді через публікації в ЗМІ пропагандистських матеріалів. Раніше його підозрювали у відмиванні незаконно здобутого майна.

У Раду-2019 року «депутат» пробився після судового процесу. Наразі Кузьміна розшукує ДБР.