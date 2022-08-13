Рада планує визнати Росію ядерним терористом

Захоплення Запорізької АЕС є актом ядерного тероризму. На цьому наголошує зареєстрована у Верховній Раді постанова

Народні депутати підготували звернення до ООН, Євросоюзу та інших світових організацій

Верховна Рада отримала проєкт постанови про засудження ядерного тероризму у виконанні Росії. Законодавчий акт під №7667 зареєстрований на сайті парламенту.

Депутати у своєму зверненні називають захоплення рашистами території Запорізької атомної електростанції актом ядерного тероризму «відповідно до згаданих норм Міжнародної конвенції про боротьбу з актами ядерного тероризму», а також нагадують, що такі дії Росії порушують Статут ООН. Тож Верховна Рада у проєкті постанови закликає парламенти та уряди держав-членів Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) визнати ці дії країни-агресора ядерним тероризмом.

Автори постанови наголошують, що обстріли станції російськими військовими можуть обернутися справжньою ядерною катастрофою, яка загрожуватиме життю і здоров’ю жителів не тільки України, а і навколишніх держав.

Нардепи закликають ООН, Євросоюз, Європейську Раду, ОБСЄ, Міжнародне агентство з атомної енергії запровадити санкції проти усієї російської атомної галузі, зокрема, проти державної корпорації «Росатом».

Верховна Рада у проєкті постанови пропонує ООН та МАГАТЕ направити на Запорізьку атомну станцію спільну безпекову місію для подальшої демілітаризації АЕС і виведення росіян з території станції та міста-супутника Енергодар.

Нагадаємо, що російське військове керівництво шантажує увесь світ, заявляючи про мінування Запорізької атомної електростанції та готовність її підірвати. За даними «Енергоатому», українська розвідка має інформацію щодо мінування енергоблоків Запорізької АЕС російськими військами.

Як відомо, 5 серпня окупанти обстріляли Запорізьку атомну електростанцію. Зафіксовано три «прильоти» безпосередньо на майданчик станції. Рашисти серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об‘єднаний допоміжний корпус. Є ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин.

6 серпня у «Енергоатомі» повідомили, що російські війська знову обстріляли територію Запорізької атомної станції, яку ж самі й контролюють. В результаті обстрілів було зафіксоване влучання у майданчик, який розташований у безпосередній близькості до сухого сховища відпрацьованого ядерного палива.

Сьогодні, 13 серпня, окупанти вчергове ударили по території атомної станції.