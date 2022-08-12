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Росія в ООН заявила, що захищає Запорізьку АЕС від терористів

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Росія в ООН заявила, що захищає Запорізьку АЕС від терористів
Російські окупанти в березні захопили Запорізьку АЕС
фото з відкритих джерел

РФ відкидає можливість демілітаризації зони навколо ЗАЕС

Росія виступила проти демілітаризації Запорізької АЕС, оскільки це нібито може зробити її вразливою до провокацій та терористичних атак. Про це заявив постпред РФ при ООН Василь Небензя, повідомляє російський «Интерфакс».

«Демілітаризація станції може зробити її вразливою для тих, хто захоче її відвідати. Якими будуть їхні цілі та завдання, ніхто не знає. Ми не можемо виключати будь-яких провокацій, терористичних атак на станцію, яку ми маємо захистити», – сказав він журналістам після засідання Радбезу ООН.

Нагадаємо, постпред України при ООН Сергій Кислиця на засіданні Ради Безпеки ООН заявив, що єдиний спосіб усунути ядерну загрозу на Запорізькій АЕС – вивести російські війська і повернути контроль України над станцією

Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі після обстрілу росіянами Запорізької АЕС попередив про можливу ядерну катастрофу, він наполягає на місії агентства на станцію.

Згодом генсек ООН виступив із заявою щодо обстрілів Запорізької АЕС.

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Теги: АЕС Запорізька область Енергодар Радбез ООН росія війна тероризм

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