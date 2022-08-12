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Глава МАГАТЕ закликав Радбез ООН сприяти екстреному візиту місії на Запорізьку АЕС

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Глава МАГАТЕ закликав Радбез ООН сприяти екстреному візиту місії на Запорізьку АЕС
Гроссі готовий особисто очолити місію МАГАТЕ на Запорізьку АЕС
фото з відкритих джерел

Радіаційної загрози після обстрілів ЗАЕС немає, але ситуація може змінитися, зазначив голова МАГАТЕ

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Маріано Гроссі заявив, що радіаційна загроза навколо ситуації на Запорізькій АЕС поки не спостерігається. Про це Гроссі сказав в ході засідання Радбезу ООН.

«За останньою інформацією, наша оцінка така: безпосередньої загрози ядерній безпеці в результаті обстрілів немає, але це може змінитися в будь-який момент», заявив Гроссі.

На думку Гроссі, візит місії МАГАТЕ міг би стабілізувати ситуацію. Він заявив, що готовий очолити таку місію.

«Час має вирішальне значення. Тому я пропоную провести цю місію якнайшвидше», – заявив він.

Гроссі пояснив, що МАГАТЕ надходить інформація про ситуацію на ЗАЕС як із боку України, так і з боку РФ, яка окупувала станцію, проте зміст цієї інформації часто буває суперечливим. При цьому він зазначив, що наразі неможливо комісії МАГАТЕ побувати на Запорізькій АЕС, щоб перевірити «деякі факти». За його словами, представникам МАГАТЕ необхідно особисто побувати на атомній станції для того, щоб незалежно оцінити ризики ядерної безпеки, адже ситуація там викликає неабияке занепокоєння. Йдеться про кілька вибухів на території електростанції, а саме біля зовнішнього джерела електропостачання.

Гроссі наголосив, що фізична присутність місії МАГАТЕ на станції допоможе стабілізувати ситуацію.

«Що ми маємо намір зробити. Ми визначимо стан основної і запасної системи безпеки. Також розглянемо робоче середовище у машинному залі. Перевіримо статус реакторів і стан ядерних матеріалів, і відпрацьованих зокрема. Також нам треба провести обслуговування усього обладнання МАГАТЕ», – наголосив Рафаель Маріано Гроссі.

При цьому він зазначив, що всі військові дії, які можуть вплинути на ядерну безпеку станції, повинні бути негайно припинені. В іншому випадку можливі серйозні наслідки.

Як відомо, 5 серпня окупанти також обстріляли Запорізьку атомну електростанцію. Зафіксовано три «прильоти» безпосередньо на майданчик станції.  Рашисти серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об‘єднаний допоміжний корпус. Є ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин.

У МАГАТЕ заявляють, що наразі безпосередньої загрози ядерній безпеці на Запорізької АЕС немає, але потрібне якнайшвидше прибуття на неї експертної місії агентства.

Тим часом учора країни G7 оприлюднили вимоги до Росії щодо Запорізької АЕС.

Днями гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі після обстрілу росіянами Запорізької АЕС попередив про можливу ядерну катастрофу, він наполягає на місії агентства на станцію. Згодом генсек ООН виступив із заявою щодо обстрілів Запорізької АЕС.

Напередодні стало відомо, хто дав наказ замінувати Запорізьку АЕС: розвідка назвала ім'я.

Також Енергоатом повідомив, що окупанти почали процес перепідключення ЗАЕС до Криму.

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Звертаючись до присутніх, Кислиця звернув увагу, що у залі Радбезу ООН досі перебуває представник країни-трористки росії. Мовиться про Василя Небендзю, який виконує єдину функцію – пробиває дно своєю цинічною брехнею.

ЗАУВАЖТЕ Брехня не пройде, – Кулеба відреагував на цинічне скликання Радбезу ООН росією

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Кислиця заявив, що ще 6 місяців тому було навіть важко уявити, що найбільшу АЕС у Європі захоплять у межах озброєної атаки з використанням танків.

https://24tv.ua/postpred-ukrayini-oon-potuzhno-vidpoviv-brehnyu-rosiyan-pro-zaporizku_n2124086

Теги: ООН АЕС МАГАТЕ Запорізька АЕС Радбез ООН

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