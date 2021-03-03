Рада заслухає звіт про роботу Державного бюро розслідувань

Оприлюднено порядок денний роботи Верховної Ради 3 березня

У середу, 3 березня, відбудеться чергове пленарне засідання Верховної Ради України, на якому планується заслухати звіт про діяльність Державного бюро розслідувань.

Про це повідомляє пресслужба ВР.

Згідно з порядком денним, сьогодні Верховна Рада планує розглянути у першому читанні законопроекти, серед яких:

«Про обчислення часу в Україні», №4201 і 4201-1;

«Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації», № 4020, 4020-1, 4020-2, 4020-3;

«Про внесення змiн до Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», №4351, 4351-1, 4351-2;

«Про внесення змін до Закону України «Про рекламу» щодо протидії дискримінації за ознакою статі», № 3427;

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту дітей від спостерігання за полюванням», № 3563;

«Про енергетичну ефективність», № 4507.

Повторно у першому читанні планується розглянути:

доопрацьований законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів України щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України», № 3711-д;

«Про внесення змін до деяких законів України щодо додаткових гарантій прав педагогічних та науково-педагогічних працівників під час дії карантину або обмежувальних заходів, пов'язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)», № 3033а і 3033а-1.

Згідно з порядком денним, до розгляду заплановані два законопроекти, спрямовані на виконання рішень Європейського суду з прав людини.

Серед законопроектів запланованих до розгляду у другому читанні:

«Про внесення змін до статті 12 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» щодо встановлення альтернативної підсудності справ, учасники яких проживають на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя», № 3048;

«Про внесення змін до статті 4 Закону України «Про пестициди та агрохімікати» щодо ввезення пестицидів на митну територію України», № 2289.

Окрім того, у порядку денному на 3 березня ряд проектів постанов про перейменування населених пунктів.

Нагадаємо, 2 березня Верховна Рада ухвалила в цілому поправки до Податкового кодексу (законопроєкт №3761) та зміни до Митного кодексу (№3762), необхідні для імплементації закону про підтримку великих інвестпроектів («закон про інвестнянь»).

Крім того, нардепи призначили позачергові вибори сільських та міських голів у п'яти населених пунктах.

Також Верховна Рада України ухвалила законопроект, яким посилюється відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян.