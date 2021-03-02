Рада призначила позачергові вибори голів п’яти населених пунктів

Вибори відбудуться 31 жовтня 2021 року

Верховна Рада України призначила позачергові вибори сільських та міських голів у п'яти населених пунктах. За відповідні проекти постанов депутати проголосували на засіданні 2 березня.

Позачергові вибори призначені на 31 жовтня 2021 року.

Отже, призначено позачергові вибори Коларівського сільського голови у Запорізькій області. За це проголосували 335 парламентарів.

Позачергові вибори Малолюбошанського сільського голови у Рівненській області підтримали 327 нардепів.

За призначення позачергових виборів Теребовлянського міського голови у Тернопільській області проголосували 319 депутатів.

Призначення позачергових виборів Липовецького міського голови у Вінницькій області підтримали 337 парламентарів.

Позачергові вибори Комарнівського міського голови у Львівській області підтримали 332 нардепи.

Нагадаємо, 25 жовтня 2020 року в Україні відбулися місцеві вибори. За даними Центральної виборчої комісії, президентська партія «Слуга народу» взяла найбільшу кількість мандатів депутатів місцевих рад, з числа кандидатів, яких висували партії.

Територіальні органи Національної поліції під час місцевих виборів 2020 року всього зареєстрували 17 979 заяв та повідомлень, пов'язаних з виборчим процесом. Розпочато 1297 кримінальних проваджень, закрито 728, до суду направлено 116. Досудове розслідування триває у 416 кримінальних провадженнях.