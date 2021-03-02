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    Рада призначила позачергові вибори голів п’яти населених пунктів

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    На мешканців п'ятьох населених пунктів України чекають позачергові вибори - Рада призначила позачергові вибори голів п’яти населених пунктів
    На мешканців п'ятьох населених пунктів України чекають позачергові вибори
    Фото: Дивись.info

    Вибори відбудуться 31 жовтня 2021 року

    Верховна Рада України призначила позачергові вибори сільських та міських голів у п'яти населених пунктах. За відповідні проекти постанов депутати проголосували на засіданні 2 березня.

    Позачергові вибори призначені на 31 жовтня 2021 року.

    Отже, призначено позачергові вибори Коларівського сільського голови у Запорізькій області. За це проголосували 335 парламентарів.

    Позачергові вибори Малолюбошанського сільського голови у Рівненській області підтримали 327 нардепів.

    За призначення позачергових виборів Теребовлянського міського голови у Тернопільській області проголосували 319 депутатів.

    Призначення позачергових виборів Липовецького міського голови у Вінницькій області підтримали 337 парламентарів.

    Позачергові вибори Комарнівського міського голови у Львівській області підтримали 332 нардепи.

    Нагадаємо, 25 жовтня 2020 року в Україні відбулися місцеві вибори. За даними Центральної виборчої комісії, президентська партія «Слуга народу» взяла найбільшу кількість мандатів депутатів місцевих рад, з числа кандидатів, яких висували партії.

    Територіальні органи Національної поліції під час місцевих виборів 2020 року всього зареєстрували 17 979 заяв та повідомлень, пов'язаних з виборчим процесом. Розпочато 1297 кримінальних проваджень, закрито 728, до суду направлено 116. Досудове розслідування триває у 416 кримінальних провадженнях.

    Теги: Верховна Рада вибори депутат
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