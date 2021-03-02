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    Рада підтримала законопроєкт про доступність дитсадків

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    В першу чергу до закладів дошкільної освіти зараховуватимуться діти, які мають підтверджене місце проживання на території обслуговування садка - Рада підтримала законопроєкт про доступність дитсадків
    В першу чергу до закладів дошкільної освіти зараховуватимуться діти, які мають підтверджене місце проживання на території обслуговування садка
    Фото з відкритих джерел

    Парламент пропонує «прикріпити» дитсадки до домашніх адрес

    Верховна Рада у вівторок прийняла за основу законопроєкт №4604 про територіальну доступність дошкільної освіти. Його підтримали 345 народних депутатів.

    Законопроєкт передбачає право дітей здобувати дошкільну освіту в закладі, «найбільш наближеному до місця її проживання». Це не забороняє батькам дитини обрати інший заклад дошкільної освіти.

    В першу чергу до закладів дошкільної освіти зараховуватимуться діти, які мають підтверджене місце проживання на території обслуговування садка. Також першочергове право буде у дітей, чиї брати чи сестри вже виховуються в садку, а також у дітей працівників закладу.

    В другу чергу на вільні місця зараховуються діти, які не проживають на території обслуговування цього закладу дошкільної освіти.

    Якщо місць в садку не вистачатиме, місцевий орган влади має запропонувати батькам перелік максимально доступних дошкільних закладів і допомогти з влаштуванням дитини в один з них.

    Нагадаємо, переселенці отримали першочергове право влаштувати своїх дітей в дитячі садки – нове положення Кабміну діє з січня 2021 року.

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    Теги: Верховна Рада переселенці діти дитячий садок парламент
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