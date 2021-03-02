В Україні збільшиться мінімальний розмір аліментів

Зараз гарантований розмір аліментів, який підлягає стягненню, становить 30%

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про внесення змін до Сімейного кодексу України. Документом пропонується встановити мінімальний розмір аліментів, що підлягає стягненню на дитину з інших членів сім'ї та родичів.

За відповідний законопроєкт №3881 сьогодні проголосували 339 нардепів.

Необхідність його прийняття прописана в пояснювальній записці.

«Трапляється так, що діти втрачають своїх батьків або батьки з поважних причин не в змозі їх утримувати і, таким чином, діти залишаються без засобів до існування. У разі відсутності батьків або якщо батьки з поважних причин не в змозі утримувати дітей, обов'язок по утриманню малолітніх, неповнолітніх дітей покладається на інших членів сім'ї та родичів», - сказано в пояснювальній записці.

Закон пропонує внести зміни до частини другої статті 272 Сімейного кодексу України і законодавчо закріпити мінімальний розмір аліментів, що підлягає стягненню на дитину з інших членів сім'ї і родичів не менше 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Зараз гарантований розмір аліментів, який підлягає стягненню, становить 30%.

Нагадаємо, наприкінці минулого року львів'янин сплатив майже 190 тис. грн аліментів. Органи державної виконавчої служби Міністерства юстиції у 2020 році стягнули 5,9 млрд грн аліментів. З них 1,4 млрд грн стягнуто державними виконавцями завдяки застосуванню до боржників встановлених законом обмежень.

До слова, Ківерцівський районний суд виніс вирок уродженці села Хопнів Ківерцівського району Волинської області, яка не сплатила аліменти на утримання дитини.