Депутати пропонують позбавити мандатів усіх членів ліквідованої фракції ОПЗЖ

Фракція ОПЗЖ у парламенті раніше була розпущена

До Верховної Ради подано проєкт постанови, яким пропонується достроково припинити депутатські повноваження деяких народних депутатів України, суб’єктом висування яких була політична партія «Опозиційна платформа – За життя». Відповідний документ з’явився на сайті парламенту.

Проєкт постанови пропонує припинити повноваження 42 народних депутатів у зв’язку з тим, що вони ведуть активну антиукраїнську діяльність, а також у зв’язку з виходом цих депутатів із складу

депутатської фракції ОПЗЖ та з виїздами на постійне проживання за межі України.

Авторами законопроєкту стали народні депутати від «Європейської Солідарності» Олексій Гончаренко, Володимир Ар'єв Володимир, Софія Федина та Олег Дунда.

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У Telegram-каналі Гончаренко зазначав, що колишні члени фракції ОПЗЖ просували антиукраїнські погляди та працювали на знищення української державності. Згідно з рішеннями РНБО та суду, діяльність фракції була заборонена.

Нардеп наголосив, що понад 20 нардепів з ОПЗЖ втекли за кордон до початку широкомасштабного вторгнення росіян. Тільки потім вони почали виходити з фракції.

«Повноваження депутата припиняються у разі виїзду на постійне проживання за кордон, йдеться в Законі «Про статус народного депутата України». Якщо нардеп виходить зі складу фракції, то ухвалюється аналогічне рішення згідно з Конституцією. Депутати ОПЗЖ покинули фракцію. Тож всі законні підстави для позбавлення мандата російської п’ятої колони у нас є», – зазначив нардеп.

Зазначимо, що до початку широкомасштабної війни Росії проти України парламентська фракція ОПЗЖ налічувала 44 народні депутати. Наразі парламент уже припинив депутатські повноваження Іллі Киви та Вадима Новинського.

Нагадаємо, восьмий апеляційний адміністративний суд 20 червня задовольнив позов Міністерства юстиції й заборонив політичну партію «Опозиційна платформа – за життя».

Раніше стало відомо, що кілька проросійських партій, чию діяльність в Україні заборонив суд, подали апеляційні скарги, зокрема – «Опозиційна платформа – За життя». 12 травня Верховна Рада офіційно оголосила про розпуск фракції «Опозиційна платформа – за життя».

Також відомо, що колишні члени ОПЗЖ у Верховній Раді Вадим Столар разом з колегами по партії Ігорем Абрамовичем та Тетяною Плачковою подав позов до суду проти партії щодо рішення з’їзду політсили про дострокове припинення їхніх депутатських повноважень. Позов проти ОПЗЖ подав до Верховного Суду і один з колишніх лідерів партії Вадим Рабінович.