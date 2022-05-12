Тепер офіційно: фракції ОПЗЖ більше не існує

Деякі депутати ОПЗЖ перебувають у розшуку або під слідством

Проросійська «Опозиційна платформа – за життя» припинила своє існування у парламенті

Верховна Рада на сьогоднішньому засіданні офіційно оголосила про розпуск фракції «Опозиційна платформа – за життя».

На початку засідання нардепи заслухали відеозвернення прем’єра Нідерландів Марка Рютте.

Потім парламентарі ухвалили в цілому закон про особливості регулювання земельних відносин в умовах воєнного стану. Також мають ухвалити у другому повторному читанні закон про місцеве самоврядування в умовах воєнного стану, повідомив у телеграм народний депутат фракції «Голос» Ярослав Железняк.

«Фактично, це продовження засідання 3 травня, яке ми завершили на половині, коли застрягли у правках до законопроєкту 7269 про місцеве самоврядування», – написав він.

Член фракції «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко додав, що на засіданні офіційно оголошено про ліквідацію фракції ОПЗЖ.

Сам порядок денний складається з 16 наступних питань:

#7269 - особливості роботи місцевого самоврядування під час війни – спільним рішенням відправлено на повторне друге читання (333 голоси), ще буде сьогодні повторний розгляд вже з компромісними правками;

#7264 - спрощення фітосанітарних заходів для сільськогосподарської продукції та агрохімікатів (без правки #7) – у цілому (313)

#7289 - особливості регулювання земельних відносин в умовах воєнного стану//в цілому (290)

Рада продовжує розглядати:

#7284 - соціальний захист для співробітників служби цивільного захисту та надання можливості перебування на службі громадян, які не пройшли медкомісію

#6173 - удосконалення державного регулювання у сферах електронної ідентифікації та електронних довірчих послуг

#7251 – порядок спрощеної процедури розірвання трудового під час воєнного стану

#5371 – дерегуляція та запровадження договірного режиму трудових відносин у сфері малого і середнього підприємництва

#5266 – оновлення трудового законодавства про колективні договори

#7282- спрощення будівництва споруд, призначених для життєзабезпечення осіб, які втратили житло внаслідок війни

#3774 – антирейдерські зміни: Надання Мін'юсту права забороняти проведення реєстраційних дій на період розгляду скарги

#7317 – зміни щодо роботи приватних виконавців

#7194 – технічне вето від Президента до закону про порядок конфіскації російських активів;

#7366 – призначення Гайди Олександра Головою аграрного Комітету ВРУ;

#7360 – податкові зміни, які дозволять розблокувати повернення ПДВ бізнесу

#7249 - про сплату ренти за видобутий у країні газ тільки за фактом його реалізації

#7371 - затвердження Указу Президента про примусове вилучення російського майна.

Нагадаємо, 21 квітня у Верховній Раді України під час чергового засідання оголосили про створення нової депутатської групи з колишніх членів фракції ОПЗЖ. До складу «Платформи за життя та мир» увійшли 25 нардепів під головуванням лідера ОПЗЖ Юрія Бойка. Заборонити створювати депутатську групу, за чинним законодавством, неможливо. Тому нова «платформа» Бойка матиме ті самі права, що й фракція ОПЗЖ донедавна.

Додамо, що раніше Рада заборонила діяльність проросійських партій.

Днями екснардепа Киву слідчі оголосили у міжнародний розшук.

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