Зеленський розповів подробиці розмови з Ердоганом

Президенти обговорили створення «зернового коридору»

Президент України Володимир Зеленський обговорив зі своїм турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом питання відновлення експортних маршрутів через Чорне море. Про це глава держави сказав у своєму традиційному зверненні до українців.

«Говорив з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Ключове питання – це відновлення наших експортних маршрутів через Чорне море. Працюємо над тим, щоб це стало можливим. Чим швидше це відбудеться, тим менше людей відчують удар продовольчої кризи, що так «дбайливо» готувалася Росією», – сказав він.

Трохи раніше Ердоган провів розмову із Путіним: йшлося про «зерновий коридор».

Нагадаємо, напередодні Туреччина заявила, що незабаром вирішиться питання «зернового коридору».

Раніше повідомлялося, що Ердоган готує переговори із Зеленським і Путіним про вивезення українського зерна.

До слова, Кулеба розповів про труднощі у «зернових» переговорах.

Тим часом окупанти придумали схему викрадення зерна із Запоріжжя – розвідка.

Крім того, МЗС зробило заяву щодо затримання корабля з українським зерном у Туреччині.