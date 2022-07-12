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    Політика

    Зеленський розповів подробиці розмови з Ердоганом

    Зеленський обговорив з Ердоганом відновлення експортних маршрутів через Чорне море - Зеленський розповів подробиці розмови з Ердоганом
    Зеленський обговорив з Ердоганом відновлення експортних маршрутів через Чорне море
    фото: Офіс президента

    Президенти обговорили створення «зернового коридору»

    Президент України Володимир Зеленський обговорив зі своїм турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом питання відновлення експортних маршрутів через Чорне море. Про це глава держави сказав у своєму традиційному зверненні до українців.

    «Говорив з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Ключове питання – це відновлення наших експортних маршрутів через Чорне море. Працюємо над тим, щоб це стало можливим. Чим швидше це відбудеться, тим менше людей відчують удар продовольчої кризи, що так «дбайливо» готувалася Росією», – сказав він.

    Трохи раніше Ердоган провів розмову із Путіним: йшлося про «зерновий коридор».

    Нагадаємо, напередодні Туреччина заявила, що незабаром вирішиться питання «зернового коридору».

    Раніше повідомлялося, що Ердоган готує переговори із Зеленським і Путіним про вивезення українського зерна.

    До слова, Кулеба розповів про труднощі у «зернових» переговорах.

    Тим часом окупанти придумали схему викрадення зерна із Запоріжжя – розвідка.

    Крім того, МЗС зробило заяву щодо затримання корабля з українським зерном у Туреччині.

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    Теги: Туреччина Реджеп Таїп Ердоган росія окупанти Чорне море війна зерно Володимир Зеленський Україна президент окупація #stoprussia
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    Зеленський розповів подробиці розмови з Ердоганом