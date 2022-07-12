Удар окупантів по Часовому Яру: під завалами знайшли тіло дитини

Всього виявлено тіла вже 33 загиблих людей

Під завалами п’ятиповерхового житлового будинку в м. Часів Яр на Донеччині виявили тіло загиблої дитини, всього на цей момент знайшли тіла 33 загиблих. Про це повідомляє пресслужба МВС.

«Станом на 23:30 під час проведення аварійно-рятувальних робіт у п’ятиповерховому житловому будинку в м. Часів Яр виявлено тіло 1 загиблої дитини (орієнтовно 2013 р.н.). Всього з початку робіт на місці події виявлено тіла 33 загиблих осіб, з них 1 дитина (орієнтовно 2013 р.н.), врятовано з під завалів 9 осіб», – йдеться у повідомленні.

Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні розповів, що у місті Часів Яр Донецької області продовжується розбір завалів зруйнованих житлових будинків ракетними ударами російської армії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що рятувальники дістали з-під завалів дев’ятьох поранених та 30 загиблих.

Як відомо, 9 липня, увечері окупанти обстріляли багатоповерхівку у Часовому Ярі, що на Донеччині. Раніше повідомлялося про 15 жертв внаслідок ракетної атаки росіян.

За даними ДСНС, російські війська били по місту Часів Яр на Донеччині ракетами «Іскандер», випустивши їх щонайменше чотири.

До слова, триває 138-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. На Донецькому напрямку присутні ознаки підготовки підрозділів противника до активізації бойових дій на Краматорському та Бахмутському напрямках.