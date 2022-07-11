Суд у Гаазі розгляне справу про захоплення РФ моряків у Керченській протоці

Арбітраж підтвердив юрисдикцію у позові України проти Росії через захоплення моряків

Арбітраж відкинув основні зауваження РФ і підтримав позицію України

Міжнародний арбітражний трибунал в Гаазі (Нідерланди) частково відхилив заперечення Росії і підтвердив, що має юрисдикцію на розгляд справи про захоплення українських моряків у Керченській протоці восени 2018 року. Про це йдеться у рішенні суду.

Повідомляється, що Арбітражний суд виніс рішення 27 червня 2022 року.

Згідно з Правилами процедури до публікації рішення сторонам була надана можливість розглянути, чи слід позначити будь-яку частину рішення як таку, що містить «конфіденційну інформацію».

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року російські військові біля берегів Криму таранили, обстріляли та захопили українські катери «Бердянськ» і «Нікополь» і буксир «Яни Капу», які прямували з Одеси до Маріуполя через Керченську протоку.

Після атаки прикордонників РФ на українські військові катери і взяття в полон українських моряків російські «суди» в Криму заарештували 24 українських військових. Троє з них під час атаки росіян отримали поранення.

Міжнародний трибунал з морського права 25 травня 2019 року на запит України зобов‘язав Росію негайно повернути під контроль України «Нікополь», «Бердянськ» і «Яни Капу» та 24 членів їхніх екіпажів.

7 вересня 2019 року моряків обміняли та повернули в Україну. 18 листопада Москва повернула Києву захоплені біля Керченської протоки українські кораблі.

12 листопада того ж року суд Гааги призупинив розгляд по суті позову України проти Росії через захоплення українських моряків в Керченській протоці. Додамо, в МЗС України розраховували, що суд може винести рішення у справі про захоплення українських моряків і кораблів наприкінці 2022 – на початку 2023 року.

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