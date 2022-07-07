Окупаційний десант в Херсоні. Фейковий уряд в обличчях

Кремль поспішає з анексією, масово кидаючи в окупований регіон російських чиновників

Початок липня виявився для захопленої російськими військами Херсонської області особливо гарячим. І справа не лише в пожежах на складах місцевих підприємств, які окупанти використовують для зберігання боєприпасів та пального. Про наближення до обласного центру ЗСУ добре знають херсонці, скільки б їм не блокували відеосервіс YouTube, соцмережу Instagram або месенджер Viber. Через це лихоманить і Кремль, який явно поспішає зі спробою анексії української території: в область завозять російських чиновників та готують проведення у вересні псевдореферендуму про «приєднання» до Росії.

Як з’ясував «Главком», саме громадяни Росії складатимуть основу фейкового «уряду Херсонської області» на чолі із колишнім співробітником ФСБ Сергієм Єлісєєвим. Після чергового приїзду до Херсона першого заступника путінської адміністрації і головного кремлівського куратора окупованих районів Сергія Кирієнка остаточно стало зрозуміло: місцевих колаборантів просто не вистачає для створення притомної «вертикалі влади», а час дуже піджимає.

Особливості херсонського «урядування»

Минулими вихідними Кирієнко провів останню ревізію поточних справ окупантів на Херсонщині: було заявлено про створення в захопленому рашистами регіоні так званого уряду. «Формується принципово інший орган влади – перший уряд незалежної, неукраїнської Херсонської області. Те, що до складу цього уряду входять не тільки херсонці, а й російські управлінці, чітко говорить про напрям майбутнього Херсонської області», – пафосно оголосив «глава обласної адміністрації», колаборант та держзрадник Володимир Сальдо.

Номінально Володимир Сальдо зберіг свою «губернаторську посаду» в окупаційній вертикалі, фактично він є весільним генералом серед приставлених ФСБників

фото: скрін пропагандистського відео

Номінально Сальдо зберіг свою «губернаторську посаду» в окупаційній «вертикалі влади». Лишився на місці і його найближчий поплічник, місцевий політичний маргінал Кирило Стремоусов, який також був присутній на останній херсонській нараді з високим московським гостем Кирієнком. Більше того, саме Сальдо формально призначає «членів уряду», і робиться це спеціально «як у Росії», де в кожному федеральному суб’єкті є глава регіону та призначений ним місцевий уряд. Але є одне «але»: серед херсонських чиновників в нинішніх умовах мало хто хоче йти «урядувати». Навіть під жорстким примусом, що і показала, до речі, вся ця історія з викраденням законного мера Херсона Ігоря Колихаєва.

До херсонських колаборантів їхній кремлівський куратор Сергій Кирієнко (в центрі) приставив кількох російських «смотрящих»

фото: російські ЗМІ

Тож де-факто виявилося, що до існуючих херсонських колаборантів, які й так в дефіциті, їхній кремлівський куратор Кирієнко просто приставив одразу кількох російських чиновників. Вони, по-перше, закривають нестачу місцевих кадрів, а, по-друге, виконуватимуть роль таких собі «смотрящих» від Москви. І такий стиль російського управління окупованими українськими територіями перший заступник глави адміністрації Путіна уже вдало апробував на прикладі перезавантаження «уряду ДНР», де його новий «прем’єр», колишній міністр енергетики, промисловості та зв’язку Ставропольського краю РФ Віталій Хоценко є прямим протеже Кирієнка.

Колаборанти закінчились?

Отже, в статусі «голови уряду Херсонської області» приїхав з російського Калінінграда виходець з ФСБ (працював у цій російській спецслужбі у 1993-2005 рр.) Сергій Єлісєєв, який до останнього часу був першим віцепрем’ром уряду Калінінградської області та продовжує вчитися у московській «школі губернаторів», яку особливо патронує вищезгаданий Кирієнко. Формально Єлісєєв є «першим заступником глави обласної адміністрації», але номінальний шеф Сальдо навряд чи йому буде щось вказувати.

У статусі «голови уряду Херсонської області» приїхав з російського Калінінграда виходець з ФСБ Сергій Єлісєєв

фото: сайт уряду Калінінградської області РФ

Не вказуватиме колаборант Сальдо і ще одному доброму знайомому Єлісєєва – вже колишньому першому заступнику міністра із внутрішньої політики Калінінградської області РФ Володимиру Беспалову, що тепер грає роль «віцепрем’єра із внутрішньої політики» окупованої Росією Херсонщини.

Володимир Беспалов – новий «віцепрем’єр із внутрішньої політики» окупованої Росією Херсонщини займався тим же у Калінінградській області РФ

фото: kaliningrad.kp.ru

Ну а фейковим «міністром освіти і науки» став заступник голови адміністрації підмосковної Кашири Михайло Родіков, котрий свого часу відзначився тим, що, як пишуть російські пропагандистські ЗМІ, «у 2015-2018 рр. адаптував освітню систему Севастополя під російські реалії».

Михайло Родіков відзначився тим, що після окупації Росією Севастополя переводив місцеві школи на російську освітню програму

фото: сайт адміністрації міста Кашира Московської області

Єдиним неросіянином серед неофітів «херсонського уряду» став недобитий у прямому сенсі цього слова зрадник, екснардеп від «Слуги народу» Олексій Ковальов. Його з лікарняного ліжка після гучного підриву автівки в Херсоні окупанти перемістили прямісінько у крісло «віцепрем’єра з питань сільського господарства». Щоправда, у такого кадрового стрибка є своя додаткова вартість: Ковальову генпрокурор України Ірина Венедіктова офіційно повідомила про підозру у державній зраді та пособництві державі-агресору, за що передбачено покарання до 15 років або довічне позбавлення волі, з конфіскацію майна.

Херсонського колаборанта, екснардепа від «Слуги народу» Олексія Ковальова окупанти посадили у крісло «віцепрем’єра з питань сільського господарства», бо він – фермер

фото: Facebook Олексія Ковальова

У принципі, майбутнє довічне ув’язнення загрожує всім місцевим колаборантам, найширший список яких оприлюднив у себе в Facebook перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський. Хоча в цьому переліку із 63 осіб, який складала для потреб внутрішнього вжитку ФСБ, перераховані не лише херсонські зрадники України, а й ще кілька російських «смотрящих», які спеціально прибули до Херсона. Наприклад, як зазначають херсонські ЗМІ, йдеться про «заступника» Сальдо, донедавна працівника сфери освіти Чеченської республіки Аслана Арсанукаєва, а також «радника» Сальдо – ексміністра охорони здоров’я республіки Тива Артиша Сата.

Окупаційні плани на осінь

Той факт, що окупанти не змогли представити весь склад «уряду Херсонської області», говорить про відсутність особливого бажання поповнити його лави навіть з боку російського чиновництва. Втім, в разі чого кадирівця Арсанукаєва, припустимо, можна буде оголосити якимось «віцепрем’єром», а земляка Шойгу Сата – вже точно фейковим «міністром охорони здоров’я». Час рашистів дійсно піджимає: за оцінками західних військових експертів, вирішальна для України битва відбудеться саме в районі Херсона, причому невдовзі, натомість у Кремлі вирішили хоч якось зімітувати легітимність свого воєнного вторгнення, провівши на окупованих українських територіях псевдореферендуми про «приєднання» до РФ.

У Кремлі імітують легітимність «приєднання» окупованих територій України до РФ

фото: reuters

Як розповів «Главкому» голова Херсонської обласної військової адміністрації Геннадій Лагута, росіяни дійсно активно готують проведення цього фейкового «референдуму» не лише в регіоні, а й в усіх захоплених наразі Росією районах України. Причому питання стоятиме не про створення якихось «народних республік», а про «входження до складу РФ». За оперативною інформацією, яка є у розпорядженні Лагути, це фальшиве «народне волевиявлення» на окупованих українських територіях планують зробити в один день – 11 вересня, коли в Росії відбудеться голосування на місцевих виборах.

За словами голови ОВА, зараз у діях окупантів на Херсонщині практично все підпорядковано цим глобальним планам із проведення псевдореферендуму. Так, паралельно із прибуттям з РФ низки російських чиновників для формування «уряду Херсонської області» до Херсона привезли близько 600 спецпризначенців «Грому» (спецпідрозділ від початку спеціалізувався на боротьбі з наркотиками, а тепер забезпечує силову підтримку заходів, які проводить МВС РФ – «Главком»).

Втім, до майбутнього фальшивого «референдуму» рашистів готуються і херсонські партизани, які підтримують акцію «Стоп референдум». У своїй заяві вони пообіцяли блокувати будівлі та битися на вулицях, а також на мостах. Та додали: «Також ми не підтримаємо жодного проросійського уряду в Херсоні. Кожен, хто до нього причетний, є в наших списках смертників. Українська ніч вже близько». Між іншим, у ніч на 7 липня на месенджери херсонців масово надійшли такі повідомлення: «Увага, Херсон! Прохання сьогодні та завтра бути уважними та, на всяк випадок, зачинити вікна. Також, у разі чого, дотримуватися правил двох стін. Слава Україні!». І це перше подібне попередження за весь час російської окупації Херсона та області.

Олег Поліщук, для «Главкома»