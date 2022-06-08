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    Політика

    Радник Монастирського пояснив, чому санкції ЄС проти Росії неможливо посилити

    Євросоюз зробив майже неможливе, але далі санкції проти Росії посилювати вже нікуди - Радник Монастирського пояснив, чому санкції ЄС проти Росії неможливо посилити
    Євросоюз зробив майже неможливе, але далі санкції проти Росії посилювати вже нікуди
    фото: УНІАН

    Україна не програє інформвійну на Заході, але боротьба за недемократичні країни є не менш важливою

    Санкції ЄС проти Росії дійшли практично до межі, подальше посилення санкційного тиску на країну-агресор є неможливим. Про це радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко заявив у коментарі «Главкому».

    Він розкритикував, зокрема, санкційну пропозицію Польщі. «Пакет санкцій, який пропонує Польща, малореалістичний. Він просто почне реально бити по економіках країн ЄС», – зазначив радник міністра внутрішніх справ.

    Денисенко, що позиція Євросоюзу включає різні точки зору, які можуть стосуватися глобальних наслідків у середньо- та довгостроковій перспективі. Так, у питанні протидії голоду у країнах Африки та Близького Сходу (який загрожує цим регіонам через небажання Росії розблокувати українські порти для експорту зерна – ред.) Європейський Союз зважає на такі наслідки для ЄС, яка чергова хвиля міграції, що буде спровокована локальними війнами.

    Втім, нині колективний Захід максимально консолідований у ситуації з російською агресією, тож інформвійна поки що за Україною. «Станом на зараз в інформаційній війні ми точно в Європі не програємо», – запевнив Денисенко, пояснивши, що у нинішній ситуації заяви різних відставників, на кшталт слів німецького полковника Тіля про «продаж західної зброї українською мафією», ні на що не вплинуть.

    Але, додав радник Монастирського, є й інші регіони світу – зокрема, так звані недемократичні країни, де Україна програє інформаційну боротьбу Росії. «Там панує чіткий наратив, що цю війну насправді розв’язали США і це є війна між Штатами та Росією», – пояснив Денисенко.

    Ці країни важливі для України, оскільки вони переважно є ринками збуту української сировини та продукції.

    Нагадаємо, що днями німецький полковник у відставці Ральф Тіль заявив, мовляв, українська мафія продає західну зброю на чорному ринку, тому, мовляв, Україна може отримати статус кандидата на вступ до ЄС, але не більше, оскільки вона є дуже корумпованою.

    Цитати із заяви відставного офіцера бундесверу підхопили та роз тиражували європейські та російські ЗМІ.

    Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запевнив, що ця заява німецького відставника є стовідсотково російським вкидом –а Україна навчилася досить успішно їм протидіяти.

    Читайте: Шостий санкційний пішов. Заряджаємо сьомий
    Теги: ЄС росія санкції Україна Вадим Денисенко #stoprussia
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    Радник Монастирського пояснив, чому санкції ЄС проти Росії неможливо посилити