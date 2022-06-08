Радник Монастирського пояснив, чому санкції ЄС проти Росії неможливо посилити

Євросоюз зробив майже неможливе, але далі санкції проти Росії посилювати вже нікуди

Україна не програє інформвійну на Заході, але боротьба за недемократичні країни є не менш важливою

Санкції ЄС проти Росії дійшли практично до межі, подальше посилення санкційного тиску на країну-агресор є неможливим. Про це радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко заявив у коментарі «Главкому».

Він розкритикував, зокрема, санкційну пропозицію Польщі. «Пакет санкцій, який пропонує Польща, малореалістичний. Він просто почне реально бити по економіках країн ЄС», – зазначив радник міністра внутрішніх справ.

Денисенко, що позиція Євросоюзу включає різні точки зору, які можуть стосуватися глобальних наслідків у середньо- та довгостроковій перспективі. Так, у питанні протидії голоду у країнах Африки та Близького Сходу (який загрожує цим регіонам через небажання Росії розблокувати українські порти для експорту зерна – ред.) Європейський Союз зважає на такі наслідки для ЄС, яка чергова хвиля міграції, що буде спровокована локальними війнами.

Втім, нині колективний Захід максимально консолідований у ситуації з російською агресією, тож інформвійна поки що за Україною. «Станом на зараз в інформаційній війні ми точно в Європі не програємо», – запевнив Денисенко, пояснивши, що у нинішній ситуації заяви різних відставників, на кшталт слів німецького полковника Тіля про «продаж західної зброї українською мафією», ні на що не вплинуть.

Але, додав радник Монастирського, є й інші регіони світу – зокрема, так звані недемократичні країни, де Україна програє інформаційну боротьбу Росії. «Там панує чіткий наратив, що цю війну насправді розв’язали США і це є війна між Штатами та Росією», – пояснив Денисенко.

Ці країни важливі для України, оскільки вони переважно є ринками збуту української сировини та продукції.

Нагадаємо, що днями німецький полковник у відставці Ральф Тіль заявив, мовляв, українська мафія продає західну зброю на чорному ринку, тому, мовляв, Україна може отримати статус кандидата на вступ до ЄС, але не більше, оскільки вона є дуже корумпованою.

Цитати із заяви відставного офіцера бундесверу підхопили та роз тиражували європейські та російські ЗМІ.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запевнив, що ця заява німецького відставника є стовідсотково російським вкидом –а Україна навчилася досить успішно їм протидіяти.