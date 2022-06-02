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    У світі

    США запровадили санкції проти яхт Путіна, його кума та кількох російських міністрів

    Музикант Сергій Ролдугін, який, за інформацією міністерства фінансів США, є одним із управляючим офшорними активами Володимира Путіна, потрапив до санкційного списку мінфіну Сполучених Штатів - США запровадили санкції проти яхт Путіна, його кума та кількох російських міністрів
    Музикант Сергій Ролдугін, який, за інформацією міністерства фінансів США, є одним із управляючим офшорними активами Володимира Путіна, потрапив до санкційного списку мінфіну Сполучених Штатів
    фото з російських ЗМІ

    Санкційний список поповнили наближені до Путіна бізнесмени та члени уряду РФ

    Чотири яхти, до яких має відношення президент Росії Володимир Путін, потрапили до нового санкційного списку міністерства фінансів США. Про це повідомила пресслужба відомства.

    Йдеться про яхти Olympia (ходить під прапором Кайманових островів), Graceful, Nega та Shellest (під російським прапором). Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки зазначило у коментарі до санкцій, що на цих яхтах Путін здійснював численні поїздки, зокрема, по Чорному морю 2021 року. Також під санкції підпала компанія Imperial Yachts, яка веде бізнес із підсанкційними російськими олігархами, постачаючи їм плавзасоби преміум-класу.

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    США запровадили санкції проти яхт Путіна, його кума та кількох російських міністрів
    США запровадили санкції проти яхт Путіна, його кума та кількох російських міністрів

    Санкції США стосуються також давнього друга Путіна, Сергія Ролдугіна. Відомий музикант, віолончеліст, народний артист РФ Ролдугін, за інформацією мінфіну США, «близький друг і частина системи, яка управляє офшорними багатствами президента Путіна». Він є кумом хазяїна Кремля – хрещеним батьком однієї із доньок Путіна.

    До санкційного списку увійшли також топ-чиновники путінського режиму, зокрема, кілька міністрів чинного російського уряду:

    • міністр транспорту Віталій Савельєв;
    • міністр економ розвитку Максим Решетніков;
    • міністр будівництва та ЖКГ Ірек Файзуллін;
    • віцепрем’єр, керівник апарату уряду РФ Дмитро Григоренко.

    Також санкції США накладені на президента Об’єднаної авіабудівної корпорації (компанії, яка є основним постачальником військових літаків для російської армії) Юрія Слюсара та речницю міністерства закордонних справ РФ Марію Захарову.

    Нагадаємо, що у кінці лютого санкції проти Ролдугіна, якого називають «гаманцем Путіна», запровадив Євросоюз.

    А у середині березня Ролдугін потрапив до санкційного списку Великої Британії.

    Теги: росія США санкції путін #stoprussia
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    США запровадили санкції проти яхт Путіна, його кума та кількох російських міністрів