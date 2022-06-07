Японія вводить санкції проти банків РФ
У Росію припинять експорт товарів, що сприяють зміцненню промислової інфраструктури
Японія вводить нові санкції проти Росії через вторгнення в Україну. У список обмежень потрапили «Россельхозбанк» і Московський кредитний банк. Про це повідомляє МЗС Японії.
Під санкції також потрапив Білоруський банк розвитку та реконструкції.
У МЗС повідомили, що Японія введе заборону на експорт у РФ товарів, що сприяють зміцненню промислової інфраструктури.
Про яку саме продукцію йдеться, поки не уточнюється.
Нагадаємо, нещодавно Японія виділила $166 млн допомоги Україні.
Раніше Японія запровадила санкції проти ще 133 росіян. Хто в списку.
А ще на початку травня Японія запровадила нові санкції проти Росії.
Крім того, мністр оборони Японії пояснив, чому світу важливо захистити Україну.
Жорстка реакція на дії Росії щодо України стримує Китай.