Японія вводить санкції проти банків РФ

Також під обмеження втрапив Білоруський банк розвитку та реконструкції

У Росію припинять експорт товарів, що сприяють зміцненню промислової інфраструктури

Японія вводить нові санкції проти Росії через вторгнення в Україну. У список обмежень потрапили «Россельхозбанк» і Московський кредитний банк. Про це повідомляє МЗС Японії.

Під санкції також потрапив Білоруський банк розвитку та реконструкції.

У МЗС повідомили, що Японія введе заборону на експорт у РФ товарів, що сприяють зміцненню промислової інфраструктури.

Про яку саме продукцію йдеться, поки не уточнюється.

Нагадаємо, нещодавно Японія виділила $166 млн допомоги Україні.

Раніше Японія запровадила санкції проти ще 133 росіян. Хто в списку.

А ще на початку травня Японія запровадила нові санкції проти Росії.

Крім того, мністр оборони Японії пояснив, чому світу важливо захистити Україну.

Жорстка реакція на дії Росії щодо України стримує Китай.

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