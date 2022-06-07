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    У світі

    Японія вводить санкції проти банків РФ

    Також під обмеження втрапив Білоруський банк розвитку та реконструкції - Японія вводить санкції проти банків РФ
    Також під обмеження втрапив Білоруський банк розвитку та реконструкції
    фото з відкритих джерел

    У Росію припинять експорт товарів, що сприяють зміцненню промислової інфраструктури

    Японія вводить нові санкції проти Росії через вторгнення в Україну. У список обмежень потрапили «Россельхозбанк» і Московський кредитний банк. Про це повідомляє МЗС Японії.

    Під санкції також потрапив Білоруський банк розвитку та реконструкції.

    У МЗС повідомили, що Японія введе заборону на експорт у РФ товарів, що сприяють зміцненню промислової інфраструктури.

    Про яку саме продукцію йдеться, поки не уточнюється.

    Нагадаємо, нещодавно Японія виділила $166 млн допомоги Україні.

    Раніше Японія запровадила санкції проти ще 133 росіян. Хто в списку.

    А ще на початку травня Японія запровадила нові санкції проти Росії.

    Крім того, мністр оборони Японії пояснив, чому світу важливо захистити Україну.

    Жорстка реакція на дії Росії щодо України стримує Китай.

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    Теги: МЗС росія окупанти Японія санкції банк експорт війна Україна окупація #stoprussia
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    Японія вводить санкції проти банків РФ