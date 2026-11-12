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Ранги, надбавки та гарантії. Міністр пояснив, що змінить новий закон для працівників військових адміністрацій

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Ранги, надбавки та гарантії. Міністр пояснив, що змінить новий закон для працівників військових адміністрацій
Безгін підкреслив, що передбачені законопроєктом норми поширюватимуться як на нових працівників, так і на тих, хто вже працює у військових адміністраціях
фото: Vitaliy Bezgin/Facebook

Безгін: На фахівців військових адміністрацій поширюватиметься дія закону «Про службу в органах місцевого самоврядування»

Урядовий законопроєкт №15543, який передбачає врегулювання правового статусу працівників військових адміністрацій населених пунктів, має усунути правову невизначеність щодо їхньої служби та забезпечити належні трудові гарантії. Про це міністр у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб Віталій Безгін заявив в інтерв'ю «Главкому».

Безгін зазначив, що законопроєкт був нагальним ще понад чотири роки тому. За його словами, документ лише нещодавно отримав висновок профільного комітету, тому поки не виносився на розгляд парламенту.

«Чому він такий важливий? У березні 2022 року ми змінили закон про функціонування місцевого самоврядування під час війни. Ми дозволили призначати обраних мерів начальниками військових адміністрацій населених пунктів і формувати структури для забезпечення роботи адміністрацій. Але тоді не був врегульований правовий статус цих працівників. Законопроєкт прирівнює їх за рівнем відповідальності та правилами проходження служби до посадових осіб місцевого самоврядування, поширюючи на них відповідне законодавство про службу в органах місцевого самоврядування», – пояснив міністр. 

За словами міністра, після ухвалення законопроєкту на працівників військових адміністрацій, які виконують повноваження органів місцевого самоврядування, поширюватиметься дія профільного закону «Про службу в органах місцевого самоврядування». Відповідно, вони зможуть отримувати службові ранги та надбавки за вислугу років.

«Окремо врегульовується питання трудових відносин: такі працівники укладатимуть прямі трудові договори безпосередньо з військовою адміністрацією свого населеного пункту, а не з обласною військовою адміністрацією чи Генеральним штабом. Якщо посадові особи органів місцевого самоврядування переходять на роботу до військових адміністрацій, за ними зберігатимуться раніше займані посади, обов’язки та відповідні правові гарантії. Це стосується і сільських, селищних та міських голів, призначених начальниками військових адміністрацій населених пунктів», – додав Безгін.

Міністр підкреслив, що передбачені законопроєктом норми поширюватимуться як на нових працівників, так і на тих, хто вже працює у військових адміністраціях. За словами міністра, це дозволить забезпечити фахівцям чіткі умови роботи та належні гарантії, адже від їхньої діяльності залежить функціонування громад в умовах війни.

Варто нагадати, що «Главком» записав велике інтерв’ю з міністром у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб Віталієм Безгіним, яке вийшло у двох частинах. У першій частині розмови йшлося переважно про зміни в державній політиці щодо внутрішньо переміщених осіб.

У другій – про взаємини центральної влади та місцевого самоврядування, перспективи укрупнення громад, повноваження старост, розподіл місцевих бюджетів і вплив війни на фінансову спроможність громад.

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Теги: Віталій Безгін

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