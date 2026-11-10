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Міністр анонсував підсилення ролі сільських старост

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Міністр анонсував підсилення ролі сільських старост
Міністр розповів, як держава планує розширити можливості сільських старост
фото: Віталій Безгін / Facebook

Безгін: «Староста на сьогодні – це без перебільшення «людина-оркестр»

В Україні до кінця 2026 року планують запустити проєкт «Держава поруч. Старости», який має розширити можливості сільських старост у наданні базових послуг жителям віддалених населених пунктів. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів міністр у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб Віталій Безгін.

За словами міністра, попри успіх реформи децентралізації, проблема доступності послуг у віддалених селах залишається актуальною. Саме для її розв'язання держава раніше оновила законодавство щодо діяльності старост, а тепер готує додаткові інструменти для їхньої роботи.

«Ми сподіваємося до кінця цього року запустити проєкт «Держава поруч. Старости», який суттєво підсилить старост для надання базових послуг. Ми плануємо зробити це, зокрема, без видатків державного бюджету і без обтяження місцевих бюджетів», – зазначив Безгін.

Міністр пояснив, що старости в різних громадах мають неоднакові повноваження. Зокрема, в одних населених пунктах вони надають адміністративні послуги, тоді як в інших ці функції на них не покладають. Так само староста може входити до виконавчого комітету місцевої ради, але це не є обов'язковим.  «Староста на сьогодні – це без перебільшення «людина-оркестр». І в реальності різні громади можуть покладати на старост різний обсяг повноважень», – наголосив посадовець.  

Водночас уряд не планує законодавчо встановлювати єдиний перелік повноважень для всіх старост. За словами Безгіна, громади мають самостійно визначати їхні функції залежно від місцевих потреб. Натомість міністерство розраховує залучити кошти міжнародних партнерів для забезпечення старост додатковим обладнанням та робочими інструментами. Це має допомогти наблизити адміністративні та інші базові послуги до жителів віддалених сіл.

При цьому Безгін виступив проти закріплення за старостами окремої частини бюджету територіальної громади. На його думку, такий підхід фактично означав би повернення до надмірно роздробленої системи місцевого самоврядування.  «І тоді ми знову отримаємо 11 тисяч старостатів, з яких 99% будуть фінансово неспроможними», – пояснив міністр.

Нагадаємо, Віталій Безгін також заявив, що в Україні неминуче відбудеться нове укрупнення територіальних громад, однак під час воєнного стану влада не проводитиме його. За словами посадовця, зміна меж громад потребує позачергових місцевих виборів, проведення яких зараз неможливе. Водночас міністр наголосив, що оцінювати фінансову спроможність громад під час війни передчасно через нерівні умови їхньої роботи та масштабну міграцію населення.

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Теги: Віталій Безгін самоврядування село влада місцева влада міністр

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