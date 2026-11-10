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Міністр анонсував неминуче нове укрупнення громад

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Міністр анонсував неминуче нове укрупнення громад
Віталій Безгін розповів про перспективи нового укрупнення громад в Україні
фото: «Інтерфакс-Україна»

Безгін пояснив, що заважає провести чергове укрупнення громад зараз

В Україні неминуче відбудеться нове укрупнення територіальних громад, однак під час воєнного стану влада проводити його не планує. Про це в еклюзивному інтерв’ю «Главкому» розповів міністр у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб Віталій Безгін. 

За словами посадовця, однією з головних перешкод для повторного укрупнення є необхідність проведення позачергових місцевих виборів, які неможливі під час воєнного стану. «Укрупнення неминуче, але зараз воно не на часі. Під час воєнного стану його не буде, і на те є кілька причин. Перш за все, будь-яке укрупнення призводить до позачергових місцевих виборів, які неможливі під час воєнного стану», – пояснив Безгін.

Водночас міністр вважає передчасним оцінювати, які громади виявилися спроможними, а які ні. Він нагадав, що нинішня система територіальних громад сформована в липні 2020 року, а перші місцеві вибори відбулися восени того ж року. Відтоді на роботу місцевого самоврядування вплинули пандемія COVID-19, повномасштабна війна та зміни податкового й бюджетного законодавства.

«Чи держава дала громадам, з огляду на обставини, які на державу теж звалилися, хоч рік пропрацювати в сталих умовах – управлінських, податкових та інших? То як ми можемо судити: впоралася громада чи ні?» – наголосив посадовець.

Безгін також звернув увагу на суттєву різницю в умовах роботи громад у різних регіонах. Зокрема, на його думку, некоректно порівнювати фінансові показники Херсонської та Львівської громад через бойові дії та масштабну міграцію населення. «Безумовно, зараз в громадах Лівобережжя падають фінансові показники, але це не є підставою для вироку», – підсумував він.

Крім цього, Безгін також розповів про плани уряду щодо повернення українців у прикордонні з Росією та Білоруссю громади. Для таких територій планують розробити окрему політику, яка передбачатиме створення безпечних умов проживання навіть після завершення повномасштабної війни. Зокрема, йдеться про будівництво укриттів, підземних шкіл і дитячих садків. Водночас додаткового фінансування на реалізацію цих заходів у держбюджеті наразі не передбачено.

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Теги: Віталій Безгін міністр громада об'єднані територіальні громади

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