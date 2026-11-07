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Компенсація оренди житла для ВПО. Міністр Безгін пояснив, чому не спрацювала урядова програма

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Компенсація оренди житла для ВПО. Міністр Безгін пояснив, чому не спрацювала урядова програма
Безгін підкреслив, що значна частина власників здає житло за готівку та не зацікавлена офіційно реєструвати свою діяльність
колаж: glavcom.ua

Віталій Безгін: «У нас поки що відсутній легальний ринок оренди житла»

Урядова програма компенсації оренди житла для внутрішньо переміщених осіб виявилася неефективною через значну частину ринку оренди, яка перебуває в тіні. Про це міністр у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб Віталій Безгін заявив в інтерв'ю «Главкому».

«У нас в бюджеті на цей рік була закладена відповідна програма, яка, щоправда, стосувалася не тих громадян, які вирішили з Києва до Львова переїхати на зиму, а компенсації оренди житла для ВПО. На превеликий жаль, ця програма показала свою неефективність. І причина не в тому, що хтось з уряду чи органів місцевого самоврядування погано відпрацював, а в тому, що у нас поки що відсутній легальний ринок оренди житла», – пояснив міністр.

Безгін підкреслив, що значна частина власників здає житло за готівку та не зацікавлена офіційно реєструвати свою діяльність, щоб отримувати державну компенсацію. «Думаю, якби ми запровадили аналогічну програму для людей, які хочуть виїхати на зимовий період, результат був би такий самий. Тому, на превеликий жаль, це не працює», – зауважив він.

За словами міністра, одна з причин тінізації ринку – відсутність зрозумілої та справедливої моделі, яка була б вигідною одночасно державі, власникам житла й орендарям.

Нагадаємо, внутрішньо переміщені особи можуть скористатися податковою знижкою за витрати на оренду житла. Йдеться про можливість зменшити оподатковуваний дохід і повернути частину сплаченого податку на доходи фізичних осіб.

До слова, міністр у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб Віталій Безгін розповів, що в Україні готують зміни до системи обліку внутрішньо переміщених осіб. Зокрема, планують створити єдину інформаційну базу ВПО, електронний кабінет та запровадити індивідуальний супровід переселенців на всіх етапах – від евакуації до працевлаштування й інтеграції в новій громаді.

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Теги: житло Віталій Безгін ВПО оренда

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