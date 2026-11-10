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Рік УПА та Шухевича. Міністр пропонує запровадити «наглядача» Львівській облраді, яка спровокувала скандал через своє рішення

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Рік УПА та Шухевича. Міністр пропонує запровадити «наглядача» Львівській облраді, яка спровокувала скандал через своє рішення
Рішення Львівської обласної ради оголосити 2027 рік роком УПА та Романа Шухевича спричинило обурення в Польщі
фото з відкритих джерел

Безгін: «Якби у нас діяв інститут префектів, рішення Львівської облради про рік УПА не було б»

Міністр у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб Віталій Безгін заявив, що скандалу навколо рішення Львівської обласної ради оголосити 2027 рік роком Української повстанської армії (УПА) та Романа Шухевича можна було б уникнути за умови запровадження в Україні інституту префектів.

Міністр вважає, що інститут префектів допоміг би державі контролювати рішення місцевого самоврядування, які можуть впливати на міжнародні відносини України. Про це він сказав в інтерв’ю «Главкому».

«Є міжнародні відносини, і згідно з Конституцією та законодавством – це повноваження держави. І я вважаю, що, якби у нас було запроваджено інститут префектів, цього рішення обласної ради, яке зашкодило українській державі, не було б», – зазначив Безгін.

Нагадаємо, 20 жовтня Львівська обласна радапідтримала проголошення 2027 року роком Романа Шухевича, Української повстанської армії та Олега Ольжича. Рішення ухвалили з нагоди ювілейних дат: 120-річчя від дня народження Шухевича й Ольжича та 85-річчя створення УПА.

Скандал позначився на відносинах між містами. Міський голова Перемишля Войцех Бакун попередив про можливе призупинення або розірвання партнерства зі Львовом. Аналогічну ініціативу висунув мер Кракова Лукаш Ґібала.

Водночас заступник міністра закордонних справ Польщі Марцін Босацький повідомив, що представники президента України Володимира Зеленського запевнили Варшаву: рішення Львівської облради не набуде чинності.

Міністерство закордонних справ України також розкритикувало ініціативу, назвавши її контрпродуктивною для розвитку українсько-польських відносин. Водночас відомство закликало польську сторону утриматися від кроків, які можуть зашкодити нормалізації двостороннього діалогу.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск після розмови з президентом України Володимиром Зеленським заявив, щоукраїнський лідер був невдоволений рішенням львівських депутатів і не підтримуватиме його.

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Теги: ОУН-УПА Польща Віталій Безгін скандал Львівщина

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