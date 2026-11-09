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Як повертатимуть українців у прикордонні райони з РФ. Міністр Безгін розкрив плани уряду

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Як повертатимуть українців у прикордонні райони з РФ. Міністр Безгін розкрив плани уряду
Прикордонні області біля РФ та Білорусі є територіями підвищеного ризику
фото: ДПСУ

Уряд визначив окрему категорію територій постійної зони ризику, для яких планують розробити спеціальну політику повернення громадян

Україна має розробити окрему політику для повернення громадян у прикордонні з Росією та Білоруссю громади. Вона передбачатиме створення умов для безпечного проживання навіть після завершення повномасштабної війни. Зокрема, йдеться про будівництво укриттів, підземних шкіл і дитячих садків. Про це в еклюзивному інтерв’ю «Главкому» розповів міністр у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб Віталій Безгін.

За його словами, уряд уже ухвалив підзаконні акти щодо функціональних типів територій. Серед них визначено окрему категорію – території постійної зони ризику, до якої належать прикордонні громади з Росією та Білоруссю.

На основі цього рішення Кабінет міністрів планує напрацювати спеціальну політику для таких громад. Вона має враховувати підвищені безпекові ризики та потребу в додатковій інфраструктурі.

«Безумовно, з підвищеним безпековим фактором: тобто і по завершенню повномасштабної війни ми маємо говорити про наявність укриттів, підземних шкіл, підземних садочків тощо», – пояснив Безгін.

Водночас міністр визнав, що реалізація таких планів потребуватиме значних коштів. Наразі відповідний додатковий фінансовий ресурс у державному бюджеті не передбачений, оскільки ці території залишаються зонами активних або можливих бойових дій.

Безгін також пояснив, чому державна політика має одночасно підтримувати інтеграцію внутрішньо переміщених осіб (ВПО) у нових громадах і готувати умови для їхнього повернення.

За його словами, ці два підходи не суперечать один одному. Люди, які через війну переїхали до інших регіонів і прожили там кілька років, уже могли знайти роботу, влаштувати дітей до шкіл та облаштувати побут. Це природний процес інтеграції, який держава має підтримувати.

Однак відсутність політики повернення може призвести до того, що після звільнення українських територій там не буде ні житла, ні роботи, ні людей.

«Уявімо, що ми звільнили нашу територію, але на ній немає житла, немає громадян, немає роботи. Як наслідок, ця територія буде порожньою», – наголосив міністр.

В інтерв’ю «Главкому» міністр у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб Віталій Безгін також розповів про те, чому чинна система не відображає реальну кількість переселенців, як нещодавно ухвалений закон спростить життя ВПО та анонсує появу «українського Airbnb» для пошуку житла та роботи.

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Теги: Віталій Безгін ВПО війна українці

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