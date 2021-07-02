Расистський скандал: депутатка від «ЄС» з трибуни Ради закликала Ткаченка до відставки

«В Україні представники чинного уряду дозволяють собі дискримінацію за кольором шкіри, за расовою ознакою» заявила Софія Федина

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко має піти у відставку через расистські погляди. Про це з трибуни Верховної Ради заявила народна депутатка з фракції «Європейська Солідарність» Софія Федина.

Вона наголосила, що право на недискримінацію за будь-якими ознаками є базовою цінністю і зазначене у Всесвітній декларації прав людини.

«Я хотіла би звернути увагу на те, що в Україні представники чинного уряду дозволяють собі дискримінацію за кольором шкіри, за расовою ознакою. Я хочу привернути увагу до заяви журналістки Кароліни Ашіон, яка розповіла історію про те, як її не взяли працювати на «1+1», а конкретно Олександр Ткаченко, який сьогодні є міністром культури, за те, що у неї якийсь не такий колір шкіри. І коли нещодавно вона підійшла до нього і зауважила, що як це має бути, по суті відбулося підтвердження цієї позиції. Після такого скандалу міністр мав би добровільно скласти свої повноваження. Інакше ми можемо констатувати, що у нас в уряді є сексисти і расисти, що неприйнятно для демократичної держави», – цитує Софію Федину пресслужба «Євросолідарності».

«Уявіть, що когось з вас будуть не брати на роботу за кольором шкіри, не пустять у громадські місця, бо якоїсь не такої довжини рука чи нога. Питання дискредитації за мовною ознакою у нас взагалі супер поширене в українській державі стосовно тих, хто говорить саме українською мовою», – констатує Федина.

«Давайте доведемо, що ми не парламент, в якому толеруються сексизм і расизм. Давайте доведемо, що ми – держава, в якій поважають основоположні права людини. І що ми – народ, який прагне справедливого, рівного ставлення до всіх людей незалежно від їхніх фізичних чи інших особливостей. Тому кожна людина має право на повагу, на честь, на гідність. Жоден міністр, зокрема уряду Зеленського, не має права порушувати ці основоположні права. Підтримаємо Кароліну Ашіон», – закликала Софія Федина.

Нагадаємо, Кароліна Ашіон звинуватила міністра культури Олександра Ткаченка у расизмі.

Телеведуча згадала, як шість років тому тоді ще генпродюсер Ткаченко відмовив їй у кастингу на ранкове шоу через колір шкіри. Ашіон була шокована і звільнилася з телеканалу.

Натомість Ткаченко написав коментар, у якому звернувся до ведучої, зауваживши, що не мав стосунку до кастингів. Перепрошувати міністр теж не став, через що йому докоряють у коментарях.