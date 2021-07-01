Расистський скандал: у цивілізованій країні міністр Ткаченко сам мав подати у відставку

Для влади ця історія стане тестом на цивілізованість

Такі речі не повинні залишитись просто інфоприводом. Звісно, якщо ми хочемо стати цивілізованою країною не на словах. Расизм не толерується. Ніяк. Ні за яких обставин. Історія Karolina Ashion саме про це. Расистом виявився міністр культури Ткаченко.

Ще чотири роки тому, в першому проморолику Прямого Каролина розповіла цю історію. Ім‘я назвала лише тепер, коли расист з притаманною знущальною посмішкою, відмовився навіть вибачитись за це.

Тому, ми з колегами реєструємо постанову про звільнення міністра-расиста. В цивілізованій країні Ткаченко вже сам мав подати у відставку. Але ні. Тому – проект постанови.

Для влади ця історія стане тестом на цивілізованість.

Джерело: блог Володимира Ар'єва

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.