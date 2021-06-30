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    Міністр культури відповів на звинувачення в расизмі: я не проводжу кастинги

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    Міністр культури Ткаченко відповів на звинувачення в расизмі - Міністр культури відповів на звинувачення в расизмі: я не проводжу кастинги
    Міністр культури Ткаченко відповів на звинувачення в расизмі
    Фото з відкритих джерел

    Міністр культури не спростував, що расистські репліки на адресу Ашіон, які вона цитує, мали місце

    Міністр культури Олександр Ткаченко відреагував на допис відомої телеведучої Кароліни Ашіон, в якому вона звинуватила його в расизмі. Ткаченко написав коментар, у якому звернувся до ведучої, зауваживши, що не мав стосунку до кастингів.

    Нагадаємо, Кароліна Ашіон звинуватила міністра культури Олександра Ткаченка у расизмі.

    «Кароліно, вітаю. Дякую, що підіймаєте такі питання і висловлюєте своє бачення ситуації. Краще вкотре до них повертатись, аби знімати непорозуміння. Свою позицію мені не складно озвучити. Я завжди дивився і бачив (і так є дотепер) перед собою особистість і професіоналізм, а не гендер, орієнтацію, колір шкіри тощо. Ми були колегами впродовж років: ви як ведуча успішного каналу «2+2», а я – як гендиректор холдингу, куди цей канал входить. Ви згадуєте період, коли хотіли перейти з 2+2 на «Плюси». Внесу невеличку ясність. Це не була моя пряма робота проводити кастинги ведучих на роботу», – написав Ткаченко.

    Міністр культури не спростовував, що расистські репліки на адресу Ашіон, які вона цитує, мали місце.

    «Прикро, що через ваше не отримання позиції на іншому каналі того самого холдингу – у вас склалося таке образливе враження. У моїх командах менеджерів і менеджерок у будь–якій компанії чи організації – завжди був і є баланс. Я – за різноманітність, інклюзивність і бачення у різниці цінності, яку варто примножувати», – зазначив Ткаченко.

    Перепрошувати міністр теж не став, через що йому докоряють у коментарях.

    Нагадаємо, Кароліна Ашіон звинуватила міністра культури Олександра Ткаченка у расизмі.

    Телеведуча згадала, як шість років тому тоді ще генпродюсер Ткаченко відмовив їй у кастингу на ранкове шоу через колір шкіри. Ашіон була шокована і звільнилася з телеканалу.

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    Теги: міністр скандал расизм Олександр Ткаченко
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    Міністр культури відповів на звинувачення в расизмі: я не проводжу кастинги