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    Разумков не згадав Україну і українців у своєму привітанні до Дня пам’яті і примирення

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    Голова Верховної Ради Дмитро Разумков - Разумков не згадав Україну і українців у своєму привітанні до Дня пам’яті і примирення
    Голова Верховної Ради Дмитро Разумков
    Фото з відкритих джерел

    Голова Верховної ради Дмитро Разумков вшанував подвиг нашого народу

    Сьогодні, 8 травня 2021 року, до Дня пам’яті та примирення голова Верховної ради Дмитро Разумков розмістив у себе на Facebook коротку заяву.

    У ній згадується «наш народ», але відсутні слова Україна, українці.

    «Трагічні події Другої світової війни – рана, яка назавжди залишиться в пам’яті нашого народу. Від Львова до Харкова, від Чернігова до Одеси, від Києва до Севастополя – ми всі об’єднані спільним болем.

    Сьогодні, в День пам’яті та примирення, ми вшановуємо подвиг нашого народу, який зробив вагомий внесок у перемогу над нацизмом. Його мужність, відвага і хоробрість ніколи не будуть забуті!», – каже спікер українського парламенту.

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    Як повідомлялося, Зеленський розповів, для чого українцям День пам’яті та примирення.

    Нагадаємо, сьогодні, 8 травня в Україні День пам’яті та примирення. Його традиційно відзначають у річницю капітуляції нацистської Німеччини. Відповідно до указу президента України, підписаного 2015 року, метою відзначення є «гідне вшанування подвигу українського народу, його визначного внеску в перемогу Антигітлерівської коаліції у Другій світовій війні та висловлення поваги усім борцям проти нацизму».

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    Теги: День Перемоги українці Facebook Дмитро Разумков
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