Зеленський розповів, для чого українцям День пам’яті та примирення

«Важливо ніколи не забути, що українці воювали разом з десятками народів проти нацизму» – Зеленський

«Українці воювали проти нацизму не для того, щоб зараз війна забирала життя» – Зеленський

Українці воювали разом з десятками народів проти нацизму, який був абсолютним злом, і про це не можна ніколи забувати.

Про це написав Зеленський у Facebook з нагоди Дня пам’яті та примирення.

«Коли говоримо «ніколи знову», маємо на увазі передусім дуже конкретне «ніколи не забути». Тому й відзначається в багатьох країнах цей День – пам’яті та примирення. І в нас це не на заміну 9 Травня, а для того, щоб зберегти й зрозуміти історію повніше. Бо вона – спільна, одна на всіх у світі. Щоб ніколи не забути, що нацизм був абсолютним злом. І будь-хто з тих, хто намагається виправдовувати його, заслуговує лише на засудження», – наголосив Зеленський.

Він додав, що важливо ніколи не забути, що українці воювали разом з десятками народів проти нацизму.

«Разом з росіянами, поляками, білорусами, євреями, грузинами, вірменами, британцями, американцями, французами та багатьма іншими. І точно не для того, щоб війна забирала життя наших людей 76 років потому», – підкреслив Президент.

Зеленський наголосив, що Друга світова стала найстрашнішою в історії людства і тому були створені міжнародні інституції та правила для підтримки глобального миру. Поважати їх – обов’язок усіх людей, а особливо – очільників держав та інших політиків.

Крім того, Зеленський зауважив, що мир втрачається надзвичайно легко, і справжнє щастя – коли вдається його відновити.

Нагадаємо, сьогодні, 8 травня в Україні День пам’яті та примирення. Його традиційно відзначають у річницю капітуляції нацистської Німеччини. Відповідно до указу президента України, підписаного 2015 року, метою відзначення є «гідне вшанування подвигу українського народу, його визначного внеску в перемогу Антигітлерівської коаліції у Другій світовій війні та висловлення поваги усім борцям проти нацизму».

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