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    Сьогодні в Україні відзначають День пам'яті та примирення

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    Сьогодні в Україні відзначають День пам'яті та примирення

    8 травня 1945 Антигітлерівська коаліція офіційно прийняла «Акт про беззастережну капітуляцію» збройних сил Нацистської Німеччини

    Сьогодні, 8 травня в Україні День пам'яті та примирення. Його традиційно відзначають у річницю капітуляції нацистської Німеччини, повідомляє «Главком».

    Відповідно до указу президента України, підписаного 2015 року, метою відзначення є «гідне вшанування подвигу українського народу, його визначного внеску в перемогу Антигітлерівської коаліції у Другій світовій війні та висловлення поваги усім борцям проти нацизму».

    Нагадаємо, 8 травня 1945 року Антигітлерівська коаліція офіційно прийняла «Акт про беззастережну капітуляцію» збройних сил Нацистської Німеччини, підписаний начальником Оперативного штабу ОКВ генерал-полковником Альфредом Йодлем за дорученням президента Німеччини Карла Деніца.

    Акт був підписаний ще 7 травня в Реймсі (Франція), однак ратифікований наступного дня в Берліні. З цієї нагоди 8 травня 1945 року в багатьох містах Європи та США були проведені святкування.

    Згідно резолюції Генеральної Асамблеї ООН №A/RES/59/26 від 22 листопада 2004 року, крім святкування своїх Днів Перемоги чи Визволення, пропонується щороку відзначати один або два дні (8 й 9 травня) як данину пам'яті всіх жертв Другої світової війни.

    2014 року вперше в історії України офіційні заходи з нагоди завершення Другої світової війни в Європі та перемоги над нацизмом проходили два дні — 8 й 9 травня.

    Теги: США ООН Друга світова війна Франція
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