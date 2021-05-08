У селі на Івано-Франківщині 8 травня випав сніг

У село Сенечів тепло ще не приходило

Сенечів у Калуському районі геть засипало

На Івано-Франківщині 8 травня випав сніг. Світлини вкритого білим села Сенечів, що у Вигодській громаді Калуського району, у мережі facebook поділився Богдан Угрин. За його словами, зима тут іще не відступала, а на деревах не те що цвіту, навіть бруньок і досі немає.

Раніше «Главком» повідомляв, що на вихідні в Україні трохи похолодає, у ніч на неділю у західних областях України можливі заморозки на ґрунті.

У суботу, 8 травня, дощі в Україні очікуються майже на всій території, крім заходу та частково центру країни. Дощі буде супроводжувати вітер західних напрямків, до 9 м/с.

На заході країни в суботу очікується похолодання, вдень +11...+13°, сильний поривчастий вітер, до 9 м/с. У Волинській, Львівській, Івано-Франківській областях – дощі. 9 травня потеплішає до +18°, 10 травня – до +22°.

У південних областях 8 травня буде дощ, вітер до 8 м/с. 9-10 травня погода налагодиться, очікується переважно ясне небо, вдень до +18°.

На сході країни дощі пройдуть 8 травня. У неділю, 9 травня, негода вируватиме в Донецькій та Луганській областях. Тиждень почнеться з потепління до +17°, небо буде ясним майже всюди, але в Луганській області сонця буде небагато.

7 травня штормове попередження оголошено у більшості регіонів.

Нагадаємо, що наразі Європу накрила «холодяка». Синоптикиня повідомила, коли в Україні буде +25.

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