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    У селі на Івано-Франківщині 8 травня випав сніг

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    У село&nbsp;Сенечів тепло ще не приходило - У селі на Івано-Франківщині 8 травня випав сніг
    У село Сенечів тепло ще не приходило
    Фото: facebook-сторінка Богдана Угрина

    Сенечів у Калуському районі геть засипало

    На Івано-Франківщині 8 травня випав сніг. Світлини вкритого білим села Сенечів, що у Вигодській громаді Калуського району, у мережі facebook поділився Богдан Угрин. За його словами, зима тут іще не відступала, а на деревах не те що цвіту, навіть бруньок і досі немає.

    Раніше «Главком» повідомляв, що на вихідні в Україні трохи похолодає, у ніч на неділю у західних областях України можливі заморозки на ґрунті.

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    У селі на Івано-Франківщині 8 травня випав сніг
    У селі на Івано-Франківщині 8 травня випав сніг
    У селі на Івано-Франківщині 8 травня випав сніг
    У селі на Івано-Франківщині 8 травня випав сніг
    У селі на Івано-Франківщині 8 травня випав сніг
    У селі на Івано-Франківщині 8 травня випав сніг
    У селі на Івано-Франківщині 8 травня випав сніг
    У селі на Івано-Франківщині 8 травня випав сніг
    У селі на Івано-Франківщині 8 травня випав сніг
    У селі на Івано-Франківщині 8 травня випав сніг
    У селі на Івано-Франківщині 8 травня випав сніг
    У селі на Івано-Франківщині 8 травня випав сніг
    У селі на Івано-Франківщині 8 травня випав сніг
    У селі на Івано-Франківщині 8 травня випав сніг
    Фото: facebook-сторінка Богдана Угрина

    У суботу, 8 травня, дощі в Україні очікуються майже на всій території, крім заходу та частково центру країни. Дощі буде супроводжувати вітер західних напрямків, до 9 м/с.

    На заході країни в суботу очікується похолодання, вдень +11...+13°, сильний поривчастий вітер, до 9 м/с. У Волинській, Львівській, Івано-Франківській областях – дощі. 9 травня потеплішає до +18°, 10 травня – до +22°.

    У південних областях 8 травня буде дощ, вітер до 8 м/с. 9-10 травня погода налагодиться, очікується переважно ясне небо, вдень до +18°.

    На сході країни дощі пройдуть 8 травня. У неділю, 9 травня, негода вируватиме в Донецькій та Луганській областях. Тиждень почнеться з потепління до +17°, небо буде ясним майже всюди, але в Луганській області сонця буде небагато.

    7 травня штормове попередження оголошено у більшості регіонів.

    Нагадаємо, що наразі Європу накрила «холодяка». Синоптикиня повідомила, коли в Україні буде +25.

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    Теги: вихідні рятувальники Facebook снігопад вітер негода
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