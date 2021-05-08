День пам’яті та примирення в Києві: Кличко поклав квіти на могилу Невідомого солдата

Учасники заходу пройшли ходою по Парку слави

Мер Києва Віталій Кличко разом з ветеранами Другої світової війни і військовими Збройних сил України в День пам’яті та примирення вшанували пам’ять жертв Другої світової війни і поклали квіти на могилу Невідомого солдата в Парку Вічної слави в столиці.

«Сьогодні ми згадуємо тих, хто боровся з нацизмом і героїчно захищав свою землю. Ми шануємо пам’ять полеглих героїв. І висловлюємо подяку живим ветеранам за їх жертовність та відвагу», – наголосив Віталій Кличко.

Він зазначив, що на жаль, з кожним роком все менше учасників і очевидців Другої світової.

«Сьогодні, кожен українець має, як ніколи, зрозуміти справжню ціну словам «хвилина миру». Бо так само як, і під час тієї страшної війни, українцям зі зброєю в руках доводиться відстоювати цілісність та незалежність своєї держави. І ми повинні вірити та робити все для того, щоб мир нарешті запанував в Україні», – сказав Віталій Кличко.

Нагадаємо, сьогодні, 8 травня в Україні День пам’яті та примирення. Його традиційно відзначають у річницю капітуляції нацистської Німеччини. Відповідно до указу президента України, підписаного 2015 року, метою відзначення є «гідне вшанування подвигу українського народу, його визначного внеску в перемогу Антигітлерівської коаліції у Другій світовій війні та висловлення поваги усім борцям проти нацизму».

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