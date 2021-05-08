  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    День пам’яті та примирення в Києві: Кличко поклав квіти на могилу Невідомого солдата

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Кличко висловив подяку ветеранам за їх жертовність та відвагу - День пам’яті та примирення в Києві: Кличко поклав квіти на могилу Невідомого солдата

    Кличко висловив подяку ветеранам за їх жертовність та відвагу

    Фото kiev.klichko

    Учасники заходу пройшли ходою по Парку слави

    Мер Києва Віталій Кличко разом з ветеранами Другої світової війни і військовими Збройних сил України в День пам’яті та примирення вшанували пам’ять жертв Другої світової війни і поклали квіти на могилу Невідомого солдата в Парку Вічної слави в столиці.

    «Сьогодні ми згадуємо тих, хто боровся з нацизмом і героїчно захищав свою землю. Ми шануємо пам’ять полеглих героїв. І висловлюємо подяку живим ветеранам за їх жертовність та відвагу», – наголосив Віталій Кличко.

    1 з 9
    на весь екран згорнути
    День пам’яті та примирення в Києві: Кличко поклав квіти на могилу Невідомого солдата
    День пам’яті та примирення в Києві: Кличко поклав квіти на могилу Невідомого солдата
    День пам’яті та примирення в Києві: Кличко поклав квіти на могилу Невідомого солдата
    День пам’яті та примирення в Києві: Кличко поклав квіти на могилу Невідомого солдата
    День пам’яті та примирення в Києві: Кличко поклав квіти на могилу Невідомого солдата
    День пам’яті та примирення в Києві: Кличко поклав квіти на могилу Невідомого солдата
    День пам’яті та примирення в Києві: Кличко поклав квіти на могилу Невідомого солдата
    День пам’яті та примирення в Києві: Кличко поклав квіти на могилу Невідомого солдата
    Фото kiev.klichko

    Він зазначив, що на жаль, з кожним роком все менше учасників і очевидців Другої світової.

    «Сьогодні, кожен українець має, як ніколи, зрозуміти справжню ціну словам «хвилина миру». Бо так само як, і під час тієї страшної війни, українцям зі зброєю в руках доводиться відстоювати цілісність та незалежність своєї держави. І ми повинні вірити та робити все для того, щоб мир нарешті запанував в Україні», – сказав Віталій Кличко.

    Нагадаємо, сьогодні, 8 травня в Україні День пам’яті та примирення. Його традиційно відзначають у річницю капітуляції нацистської Німеччини. Відповідно до указу президента України, підписаного 2015 року, метою відзначення є «гідне вшанування подвигу українського народу, його визначного внеску в перемогу Антигітлерівської коаліції у Другій світовій війні та висловлення поваги усім борцям проти нацизму».

    Читайте також:
    8 травня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
    Теги: День Перемоги Віталій Кличко незалежність мер квіти
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies