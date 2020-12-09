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    Політика

    Разумков запевнив, що Рада працюватиме під час жорсткого карантину

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    Дмитро Разумков заявив, що під час пандемії парламент змінював графік роботи - Разумков запевнив, що Рада працюватиме під час жорсткого карантину
    Дмитро Разумков заявив, що під час пандемії парламент змінював графік роботи

    Спікер зазначив, що парламент жодного разу не ходив на карантин з самого початку пандемії коронавірусу

    Верховна рада буде працювати під час жорсткого карантину, який діятиме з 8 по 24 січня 2021 року. Однак поки не відомо, у якому саме форматі працюватиме парламент.

    Про це розповів голова ВР Дмитро Разумков в ефірі «5 каналу».

    Спікер зазначив, що парламент жодного разу не ходив на карантин з самого початку пандемії коронавірусу.

    «У мене немає поки що остаточного варіанта, як ми будемо працювати, але я впевнений, що ми будемо працювати. Бо Верховна рада під час коронавірусу не йшла на карантин жодного разу», – заявив він.

    Разумков додав, що під час пандемії парламент змінював графік роботи, працював у комітетах та менше збирався в залі пленарних засідань, щоб зменшити поширення коронавірусу.

    «Це не впливало на процес та рішення, які ухвалювалися у Верховній раді», – наголосив глава парламенту.

    Нагадаємо, в Україні з 8 до 24 січня 2021 року включно буде запроваджено посилені карантинні обмеження у зв'язку пандемією коронавірусу.

    Міністр інфраструктури Владислав Криклій запевнив, що робота транспорту не зупинятиметься під час дії додаткових карантинних обмежень.

    Також стало відомо, як працюватимуть ресторани і кафе у новорічну ніч

    Загалом, карантин в Україні буде продовжений до кінця зими – до 28 лютого 2021 року.

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    Теги: Верховна Рада міністр карантин Дмитро Разумков парламент коронавірус
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